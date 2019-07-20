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Сєдокова показала пишні груди і привела в захват фанатів

2.5т Читати матеріал російською

Епатажна українська співачка, екс-солістка групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова показала своїм фанатам нове фото, вчергове підкресливши пишні груди красивим декольте.

Відповідний знімок з дня народження дочки вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Вона розповіла про важливу подію і назвала цей день одним із трьох найважливіших в її житті. "19 липня, народилася моя сонячна принцеса Моніка", – прокоментувала вона пост.

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Анна Сєдокова показала голі груди на камеру: гаряче відео

Анна Седокова

Анна Седокова

IpNews

Шанувальники прийшли в захват від нового фото співачки і засипали її компліментами. "Покращала як", "Ви прекрасна Мама!" – написали вони і привітали Моніку з днем народження, побажавши їм ніколи не розлучатися.

Вчора був один з трьох найпрекрасніших днів в моєму житті! Вчора, 19 липня, народилася моя сонячна принцеса МОНИКА ❤️ Сама чуттєва дівчинка, починаюча свій день виключно з обіймів і слів "Я так тебе люблю". Дівчинка з величезним серцем і вже такою незвичайною долею. Ми любимо тебе сильно сильно і ніякі проблеми не розірвуть нашу зв'язок! Я готова долати тисячі кілометрів і спати багато ночей сидячи в літаку, тільки для того, щоб побачити твою посмішку! Я готова багато багато працювати, багато чого добитися, щоб мати можливість ніколи з тобою не розлучатися! Життя іноді підкидає нам чорних кішок, але ми їх приручили, нагодуємо, зігріємо і будемо щасливо жити всі разом! З днем народження наша улюблена МОНА ❤️ Psеслі хочете напишіть їй побажання тут, а я їй прочитаю ☀️

Публікація від ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова нарвалася на критику за рекламу блискіток для тіла. Вона опублікувала досить відверте відео у себе в Instagram, через що користувачі висловили своє обурення.

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Особа
Анна Сєдокова
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