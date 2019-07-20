Сєдокова показала пишні груди і привела в захват фанатів

Епатажна українська співачка, екс-солістка групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова показала своїм фанатам нове фото, вчергове підкресливши пишні груди красивим декольте.

Відповідний знімок з дня народження дочки вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Вона розповіла про важливу подію і назвала цей день одним із трьох найважливіших в її житті. "19 липня, народилася моя сонячна принцеса Моніка", – прокоментувала вона пост.

Анна Седокова IpNews

Шанувальники прийшли в захват від нового фото співачки і засипали її компліментами. "Покращала як", "Ви прекрасна Мама!" – написали вони і привітали Моніку з днем народження, побажавши їм ніколи не розлучатися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова нарвалася на критику за рекламу блискіток для тіла. Вона опублікувала досить відверте відео у себе в Instagram, через що користувачі висловили своє обурення.

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