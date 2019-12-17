У компанії SCM (System Capital Management) спростували свою причетність до контролю над активами, розташованими в анексованому Криму.
SCM звернулася до ряду ЗМІ, які публікували або цитували публікацію "Невизнаний дитячий табір" видання "Новое время" з проханням спростувати інформацію.
Офіційна заява з'явилася на сайті компанії.
SCM спростувала інформацію про причетність до контролю активів у Криму
OBOZREVATEL публікує повний текст заяви.
Після анексії Криму активи SCM були "націоналізовані" місцевою владою, про що ми оперативно інформували громадськість (наприклад, тут і тут ). Ми також коментували цей процес в ЗМІ (наприклад, BBC тут і DW тут ).
У частині об'єктів нерухомості групи в Криму: на кожен з них були введені так звані "тимчасові адміністрації", в тому числі - в "Новий Кучук-Кой" (03.03.2017) і в дитячому оздоровчому таборі "Берег" (03.03.2017). У ситуації, коли "органи влади" Криму виставляють належить нам майно на торги, говорити про те, що ми контролюємо активи в Криму, є верхом цинізму і непрофесійності.
При цьому ми підкреслюємо, що пансіонат "Ай-Даніль" не входив до анексії півострова до складу бізнесів SCM і не входить в SCM зараз. Іншими словами, SCM не мав і не має ніякого відношення до даного об'єкта нерухомості, і його включення журналістами в орбіту Групи не грунтується на фактах.
На даний момент SCM не контролює і не керує жодним з активів, що належали компанії до анексії Криму.
Будь-які припущення або чутки про те, що SCM як і раніше управляє будь-якими активами в Криму, не відповідають дійсності.
Всі майнові дії з активами SCM в Криму (продаж, виставлення на аукціони і т.д.) ми вважаємо незаконними і такими, що не відповідають міжнародному праву.
Окремо ми підкреслюємо, що з моменту введення так званої "тимчасової адміністрації" в дитячому оздоровчому таборі "Берег" (03.03.2017) компанія повністю втратила контроль над активом. "ЕСТА Холдинг" не керує активом, не контролює його і не має ніякого відношення до його поточної діяльності. Актив також не враховується у фінансовій звітності "ЕСТА Холдинг" по МСФЗ.
Ми продовжуємо вживати всіх заходів для захисту свого права власності в міжнародних судових і арбітражних органах.
Як писав OBOZREVATEL, Ощадбанк виграв в Міжнародному арбітражі у Російської Федерації $ 1,3 млрд компенсації збитків через анексії Криму.
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