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17 грудня • оновлено в 12:47
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SCM спростувала інформацію про причетність до контролю активів у Криму

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У компанії SCM (System Capital Management) спростували свою причетність до контролю над активами, розташованими в анексованому Криму.

SCM звернулася до ряду ЗМІ, які публікували або цитували публікацію "Невизнаний дитячий табір" видання "Новое время" з проханням спростувати інформацію.

Офіційна заява з'явилася на сайті компанії.

SCM спростувала інформацію про причетність до контролю активів у Криму

SCM спростувала інформацію про причетність до контролю активів у Криму

Новини
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OBOZREVATEL публікує повний текст заяви.

  1. Після анексії Криму активи SCM були "націоналізовані" місцевою владою, про що ми оперативно інформували громадськість (наприклад, тут і тут ). Ми також коментували цей процес в ЗМІ (наприклад, BBC тут і DW тут ).

  2. У частині об'єктів нерухомості групи в Криму: на кожен з них були введені так звані "тимчасові адміністрації", в тому числі - в "Новий Кучук-Кой" (03.03.2017) і в дитячому оздоровчому таборі "Берег" (03.03.2017). У ситуації, коли "органи влади" Криму виставляють належить нам майно на торги, говорити про те, що ми контролюємо активи в Криму, є верхом цинізму і непрофесійності.

  3. При цьому ми підкреслюємо, що пансіонат "Ай-Даніль" не входив до анексії півострова до складу бізнесів SCM і не входить в SCM зараз. Іншими словами, SCM не мав і не має ніякого відношення до даного об'єкта нерухомості, і його включення журналістами в орбіту Групи не грунтується на фактах.

  4. На даний момент SCM не контролює і не керує жодним з активів, що належали компанії до анексії Криму.

  5. Будь-які припущення або чутки про те, що SCM як і раніше управляє будь-якими активами в Криму, не відповідають дійсності.

  6. Всі майнові дії з активами SCM в Криму (продаж, виставлення на аукціони і т.д.) ми вважаємо незаконними і такими, що не відповідають міжнародному праву.

  7. Окремо ми підкреслюємо, що з моменту введення так званої "тимчасової адміністрації" в дитячому оздоровчому таборі "Берег" (03.03.2017) компанія повністю втратила контроль над активом. "ЕСТА Холдинг" не керує активом, не контролює його і не має ніякого відношення до його поточної діяльності. Актив також не враховується у фінансовій звітності "ЕСТА Холдинг" по МСФЗ.

  8. Ми продовжуємо вживати всіх заходів для захисту свого права власності в міжнародних судових і арбітражних органах.

Як писав OBOZREVATEL, Ощадбанк виграв в Міжнародному арбітражі у Російської Федерації $ 1,3 млрд компенсації збитків через анексії Криму.

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Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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