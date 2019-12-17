SCM спростувала інформацію про причетність до контролю активів у Криму

У компанії SCM (System Capital Management) спростували свою причетність до контролю над активами, розташованими в анексованому Криму.

SCM звернулася до ряду ЗМІ, які публікували або цитували публікацію "Невизнаний дитячий табір" видання "Новое время" з проханням спростувати інформацію.

Офіційна заява з'явилася на сайті компанії.

OBOZREVATEL публікує повний текст заяви.

Після анексії Криму активи SCM були "націоналізовані" місцевою владою, про що ми оперативно інформували громадськість (наприклад, тут і тут ). Ми також коментували цей процес в ЗМІ (наприклад, BBC тут і DW тут ).

У частині об'єктів нерухомості групи в Криму: на кожен з них були введені так звані "тимчасові адміністрації", в тому числі - в "Новий Кучук-Кой" (03.03.2017) і в дитячому оздоровчому таборі "Берег" (03.03.2017). У ситуації, коли "органи влади" Криму виставляють належить нам майно на торги, говорити про те, що ми контролюємо активи в Криму, є верхом цинізму і непрофесійності.

При цьому ми підкреслюємо, що пансіонат "Ай-Даніль" не входив до анексії півострова до складу бізнесів SCM і не входить в SCM зараз. Іншими словами, SCM не мав і не має ніякого відношення до даного об'єкта нерухомості, і його включення журналістами в орбіту Групи не грунтується на фактах.

На даний момент SCM не контролює і не керує жодним з активів, що належали компанії до анексії Криму.

Будь-які припущення або чутки про те, що SCM як і раніше управляє будь-якими активами в Криму, не відповідають дійсності.

Всі майнові дії з активами SCM в Криму (продаж, виставлення на аукціони і т.д.) ми вважаємо незаконними і такими, що не відповідають міжнародному праву.

Окремо ми підкреслюємо, що з моменту введення так званої "тимчасової адміністрації" в дитячому оздоровчому таборі "Берег" (03.03.2017) компанія повністю втратила контроль над активом. "ЕСТА Холдинг" не керує активом, не контролює його і не має ніякого відношення до його поточної діяльності. Актив також не враховується у фінансовій звітності "ЕСТА Холдинг" по МСФЗ.