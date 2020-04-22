Щодня самоізолюється одна бригада: фельдшерка швидкої в Києві розповіла про жахи боротьби з COVID-19

Щодня після виїзду до пацієнта, який може бути інфікованим або хворим на коронавірус, самоізолюється одна бригада медпрацівників.

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Про це в інтерв’ю "Радіо НВ" розповіла фельдшерка з медицини невідкладних станів у Центрі екстреної і медицини катастроф міста Києва Вікторія Сердюк.

"Виїжджають абсолютно всі бригади, і навіть не по одному разу за добу. Спочатку, якщо можна було передбачити, що там є потенційна загроза захворювання COVID-19, то на сьогодні, коли це розповсюдження внутрішньої інфекції, часто бригади навіть їдуть на виклик, де ніщо не насторожує на те, що пацієнт заражений", – поділилася медикиня.

В Україні нині більшість викликів медиків закінчуються тим, що у пацієнта діагностують коронавірус

За словами фельдшерки, виклик може звучати, наприклад, як серцевий напад або інсульт, однак згодом виявляється, що ця людина хвора на коронавірус. У результаті бригада медиків вимушена йти на самоізоляцію.

"Тому що вона проконтактувала без належних засобів індивідуального захисту з пацієнтом, у якого згодом виявили COVID-19 лабораторно і підтвердили його. Останнім часом таке відбувається майже щодня", – пояснила Сердюк.

Вона підкреслила, що так звичайні виклики медиків, які вони обслуговували і до виникнення пандемії, закінчується тим, що у пацієнта діагностують коронавірусну інфекцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні медики масово заражаються коронавірусом, незважаючи на постійні звіти керівників лікарень про посилення запобіжних заходів. За останніми даними, кількість інфікованих лікарів і представників медперсоналу перевищила 800.