Навіть до +10°! Озвучено прогноз на початок грудня в Україні

Погода першого тижня грудня на всій території України буде нестійкою.

З 1 до 7 грудня очікуються періоди короткочасного похолодання і такого ж за тривалістю потепління. Про це OBOZREVATEL розповів провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило.

"Будуть хвилі тепла і холоду, і позитивна, і негативна температура, опади різної інтенсивності, і дощ, і мокрий сніг. Щодня буде своя погода", – повідомив він.

Прогноз погоди в Україні на тиждень з 1 до 7 грудня свідчить про нестабільність

За оцінками Гідрометцентру, максимальна температура вдень може досягати +8...+10°, "залежно від території". Нічна температура повітря може впасти до -5...-7°.

Як пояснив синоптик, це пов'язано з перебудовою атмосферних процесів. "В атмосфері немає стабільності. Природа ніяк не перебудується на зимовий характер погоди. Ми вже вступили в сезон передзим'я, але на зиму ще не перейшли. Звідси і такі перепади".

Як писав OBOZREVATEL, раніше синоптики розповіли про типову погоду в Україні в грудні. Вони озвучили зафіксовані температурні рекорди останнього місяця року.

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