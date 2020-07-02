Щоденної статистики смертності по Україні немає і ввести її неможливо, – Ляшко

Міністерство охорони здоров'я та Державна служба статистики України не мають інформації про добову загальну смертність в країні, і ввести оперативний збір цих даних технічно неможливо.

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Про це в ефірі передачі "Мокрик По Живому" на hromadske заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, Держстат надає інформацію про смертність раз на місяць.

"У сьогоднішніх умовах ввести оперативний збір щоденної смертності неможливо технічно. Це система, яка працює і передбачає внесення в базу. Підняти систему знизу на національний рівень, верифікувати її – Державна служба статистики дає нам на 20 число цього місяця за попередній місяць. Тобто інформацію за квітень ми маємо в травні після 20 числа", – пояснив Ляшко.

Він зазначив, що питання смертності проходить через реєстраційну службу, а кожен летальний випадок повинен бути підтверджений судово-медичним експертом і патологоанатомом.

"Смертність фіксується зовсім іншими механізмами, її публікує Державна служба статистики. Ми також беремо звідти інформацію, якою користуємося, в тому числі, коли порівнюємо динаміку", – розповів санітарний лікар.

При цьому Ляшко зазначив, що на тлі пандемії COVID-19 в Україні щодня відстежується кількість летальних випадків серед пацієнтів з пневмонією.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Україні спостерігається кардинальна різниця по приросту хворих COVID-19 в залежності від регіону.