Щоденник Анни Франк: як загибла в концтаборі 13-річна єврейська дівчинка підкорила світ

Анна Франк, єврейська дівчинка, яку прославив її знаменитий щоденник, народилася рівно 91 рік тому – 12 червня 1929 року. Анна була підлітком на той момент, коли до Європи прийшов нацизм, і разом зі своєю сім'єю вона сподівалася пережити його.

Однак 1944 року притулок Франків було викрито, і родину було депортовано до Освенцима, а звідти – до Берген-Бельзена, де дівчинка та її сестра померли від тифу наприкінці війни. OBOZREVATEL пропонує докладніше дізнатися історію Анни Франк та її щоденника – світового бестселера, який викриває нацизм та який було перекладено 70 мовами світу.

Анна Франк Фонд Анни Франк / annefrankguide.net

Анна Франк: два роки у сховищі

Аннеліз Марі Франк була молодшою донькою відставного офіцера та підприємця Отто Франка і його дружини Едіт Франк. Вона народилася 1929 року у Франкфурті-на-Майні.

На початку 30-х років, з приходом до влади Гітлера Франки, що належали до євреїв-лібералів, зрозуміли, що в Німеччині їм більше немає місця. Отто Франк прийняв ділову пропозицію і переїхав до Амстердама, де очолив представництво фірми з виробництва харчових добавок.

Отто Франк з доньками Ганною і Марго, серпень 1931 року wikipedia.org

Однак у травні 1940 року нацисти окупували й Голландію. 6 липня 1942 року Франки перебралися до заздалегідь підготовленого сховища, де вони сподівалися пережити нацизм, – підвалу в задній частині будинку за адресою Принсенграхт, 263.

У сховищі, вхід куди був замаскованим під книжкову шафу, сім'я Франків прожила більше двох років. 4 серпня 1944 року укриття, в якому, крім Анни та її сім'ї, переховувалися ще вісім осіб, було виявлено поліцією. Вважається, що Франки стали жертвами зради: ймовірно, донос зробив хтось із колишніх співробітників Отто Франка.

Едіт Франк – мати Анни Франк wikipedia.org

Загибель сестер Франк у концтаборі

Схоплену гестапівцями сім'ю Анни Франк було депортовано до Освенцима. У жовтні 1944 року Анну та її старшу на три роки сестру Марго перевели до концтабору Берген-Бельзен. Внаслідок жахливої антисанітарії взимку 1944-1945 років там спалахнула епідемія тифу, який підхопили й сестри Франк.

На початку лютого 1945 року Марго померла, після чого в Анни остаточно пропало бажання жити.

Марго Франк wikipedia.org

За кілька днів Лін і Янні Брандіс-Бріллеслейпер, які потоваришували із сестрами Франк, виявили, що місце Анни на нарах пусте, а саму дівчинку вони знайшли зовні і поховали в тій же братській могилі, куди раніше віднесли Марго. 15 квітня 1945 року табір було звільнено військами Британії.

Мати дівчаток також стала жертвою нацистів – вона померла від голоду в Освенцимі. Батько, Отто Франк, єдиний, хто вижив з сім'ї, після війни повернувся до роботи, а 1953 року одружився вдруге. Він помер від раку легенів 19 серпня 1980 року.

Анна Франк, 1940 рік wikipedia.org

Щоденник Анни Франк: світовий бестселер, що викриває Голокост

Свій знаменитий щоденник Анна Франк вела з 12 червня 1942 по 1 серпня 1944 року. Вперше його було видано 1947 року за сприяння батька Анни – єдиного вцілілого з героїв творіння.

Сила щоденника Анни Франк – у його пронизливій інтонації, в тому, що в долі однієї дівчинки він об'єднав мільйони людських трагедій – жертв Голокосту.

Щоденник Анни Франк: DW

У тому, що скоро Гітлер зазнає поразки, Анна Франк навіть не сумнівалася. Однак писала вона зовсім не про "жахи війни" і нацизму, а про те, як шелестить каштан за віконцем підвалу, про те, як сваряться між собою мешканці укриття, про болючі стосунки з матір'ю, палку любов до батька та про те, як вона мріє піти на прогулянку з кузеном.

Останній запис дівчинка зробила 1 серпня 1944 року – за три дні до арешту: "...Я знову роблю легковажний вигляд, приховуючи все, що в мене на душі, і шукаю спосіб, щоб стати такою, якою я хотіла б і могла б бути , якби (...) не було на світі інших людей".

Пам'ятний меморіал біля входу на територію колишнього табору Берген-Бельзен wikipedia.org

Пам'ять про сестер Франк

Анна Франк та її сестра Марго спочивають у братській могилі на території колишнього табору Берген-Бельзен під Ганновером. Територію, де колись стояли бараки смерті, сьогодні вкриває густий килим вересу. Щорічно сюди приходять тисячі людей – як і в дім-музей Анни Франк в Амстердамі.

1991 року вийшло розширене видання знаменитого щоденника – без батьківських правок. А 2009 року документ було визнано об'єктом реєстру "Пам'ять світу" ЮНЕСКО.

Пам'ятна стела на честь сестер Франк у Франкфурті-на-Майні wikipedia.org

Дім-музей Анни Франк в Амстердамі wikipedia.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2010 року в Голландії померла жінка, яка допомагала сім'ї Анни Франк, а також знайшла і зберегла її щоденник.