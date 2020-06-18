Щоденна кількість хворих на COVID-19 в Україні зросла вдвічі, – МОЗ

Карина Бондаренко Суспільство 10:13, 18.06.2020 Оновлено: 10:37, 18.06.2020

Щоденна кількість хворих на COVID-19 в Україні за останній тиждень зросла вдвічі.

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Про це під час брифінгу 18 червня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він уточнив, що статистика зросла, як порівняти з цифрами місячної давнини.

Міністр назвав причину негативної динаміки.

"Якщо ми проаналізуємо цифри, які ми бачимо останній тиждень, і порівняємо це з цифрами місячної давнини, то кількість захворювань на добу в нас зросла в два рази. Це все результат того, що українці повністю "скасували" карантин", – заявив Степанов.

Глава МОЗ попросив українців задуматися про дані, які оголошують щодня.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні встановили новий антирекорд за кількістю заражених коронавірусом за добу.

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