Щоденна кількість хворих на COVID-19 в Україні зросла вдвічі, – МОЗ

Щоденна кількість хворих на COVID-19 в Україні за останній тиждень зросла вдвічі.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це під час брифінгу 18 червня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він уточнив, що статистика зросла, як порівняти з цифрами місячної давнини.

Міністр назвав причину негативної динаміки.

"Якщо ми проаналізуємо цифри, які ми бачимо останній тиждень, і порівняємо це з цифрами місячної давнини, то кількість захворювань на добу в нас зросла в два рази. Це все результат того, що українці повністю "скасували" карантин", – заявив Степанов.

Глава МОЗ попросив українців задуматися про дані, які оголошують щодня.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні встановили новий антирекорд за кількістю заражених коронавірусом за добу.