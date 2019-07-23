"Щоб закінчилася війна": у Зеленського виступили за російську мову на Донбасі

Глава партії "Слуга народу", що перемогла на позачергових виборах в Раду, Дмитро Разумков вважає можливим діалог про більш глибоке використання російської мови на Донбасі.

Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна", підкресливши, що питання про єдину державну мову в країні – українську – не обговорюється.

"Єдині червоні лінії, які були накреслені й озвучені президентом, це те, що єдиною державною мовою в нашій країні є українська мова. Це ми не обговорюємо", – сказав Разумков.

Ілюстрація. Володимир Зеленський, українська мова

"Те, що може бути діалог щодо глибшого використання російської мови, чим на інших територіях країни, – так, це можливо", – зазначив політик.

Він додав, що це відповідає Європейській хартії про мови і не суперечить українській Конституції.

Відповідаючи на запитання журналіста про "закон Ківалова-Колесніченка" в 2012 році, Разумков заявив:

"Це була не спроба знайти точки, за якими можна об'єднати суспільство, а це, на жаль, використовували як точку, навколо якої можна зібрати свій електорат".

Пропозиція про російську мову на Донбасі наразі, в стані війни, за словами глави партії, не має нічого спільного зі скандальним законом 2012 року.

"Тут зовсім інші завдання стоять, щоб закінчилася війна, щоб реінтегрувати людей, які живуть там, а це один із шляхів вирішення цієї проблеми.

Я вам зараз не можу запропонувати широкий перелік опцій, які ми можемо імплементувати, на жаль. Але я думаю, що на якийсь діалог ми повинні будемо йти. Це не порушує національні інтереси й у жодному разі не ставить під сумнів питання про державну мову", – сказав Разумков.

Дмитро Разумков Скріншот

Нагадаємо, скандальний "закон Колесніченка-Ківалова" передбачав, що якщо число носіїв регіональної мови на певній території становить не менше 10% від загальної чисельності населення, ця мова може використовуватися в роботі місцевих органів самоврядування та офіційному документообігу нарівні з державною.

28 лютого 2018 року Конституційний суд України скасував дію цього закону, визнавши його неконституційним.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна повинна повертати не тільки свої території, але і своїх людей. У цьому контексті він підкреслив, що неважливо, якою мовою вони спілкуються.

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