"Щоб полетів на х*р": Кошовий "послав" Путіна. Відео

Комік, близький друг президента України Володимира Зеленського Євген Кошовий заявив, що не поїхав би з останнім на переговори до лідера РФ Володимира Путіна, оскільки мріє, щоб того відправили в космос.

Своєю позицією поділився він в ефірі програми журналістки Олесі Бацман (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Не хочу. Я не хочу його бачити. Я хочу, щоб він полетів у космос на х*р", – прокоментував Кошовий питання про поїздку до Путіна.

Євген Кошовий

Комік навіть придумав план, як можна здійснити його бажання. "Подзвонити [Ілону] Маску і сказати: зроби капсулу для Путіна. І все. Досвідос. Путіна туди посадити, Скабєєву (російська пропагандистка – Ред.)", – розповів Кошовий.

"Не знаю, хто там ще каже, що "іх там нєт". Ось всіх цих посадити в одну капсулу, назвати її "Шпроти", бл*дь, і – фіть! – на Місяць або на Марс. Ось це буде поїздка!" – озвучив комік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі розкритикували інтерв'ю Кошового, в якому він зробив низку скандальних заяв.

Зокрема, комік заявив, що недоброзичливці політики нової влади повинні "прибити свої пащі", а Зеленський має вплив на олігарха Ігоря Коломойського.

Також, на думку актора студії "Квартал 95", Зеленський міг би зайняти місце глави політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу, тому що "качається і може вирубати Путіна".

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