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23 листопада • оновлено в 09:39
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Олена Степова
Олена Степова
Письменниця, блогер, юрист Всі статті автора

Щоб ніколи сухою хлібиною не давилась старенька мати

1.3т

гичка, гичка, лебедичка

голодна кутя з голодною водичкою

десь на підвіконні буде палати свічка

за ярисю та її чоловічка

***

хлібина скотиться в явори

туман молоком осідає

поле, поле, ти нас не свари

ми стали твої врожаї...............

Новини
"Запали свічку": в Україні вшанують пам'ять жертв Голодомору

***

…Хай палають свічки кожен день

у свята, навесні, в роковини,

хай це буде незгасний вогонь

на ворожій, гнилій домовині.

Хай палають свічки кожну мить.

у душі, у серцях, у молитві,

хай вони відтрепочуть за всіх,

хто тоді впав, як скошене жито…

***

Пращурам з Голодоріччя

Перед ними -

нам стояти на колінах.

За них –

нам молити Пречисту.

Вони в землю пішли,

як зернини,

щоб ми хліба змогли

досита їсти.

Мовчали.

Бо це дуже страшно.

Від наруги навіть боги німіли.

Хліб збирали,

багато і вчасно.

Ан повітря

в їх жорнах шуміло.

Новини
День голодомору: за що Сталін знищував мільйони українців

Скільки ж в тих очах розуміння:

Як!

За що!

Чому така доля! -

Так вбивали душу та тіло.

Так країни вбивалась воля.

Запали свічку!

Хай буде,

світлий шлях, тим,

хто йде тернями.

Пам’ятай,

ще й ім’я Іуди,

та серпастих, кровавих демонів.

Новини
"Заплатять сповна": Джамала випустила кліп про Голодомор в Україні

Бо коли ти забудеш ворога,

він в Аду перестане тліти,

він повернеться,-

й назавтра порохом,

стануть квіти твої, та діти.

Мо й забудуться імена скошених,

та їх села зникнуть у часі,

не забудь, я прошу, ворога,

та поплічників його в рясі…

Новини
"Згадують Голодомор!" У лісі під Києвом влаштували звалище хліба

І за них, безвинно покараних,

Нам потрібно життя прожити,

Щоб ніхто, ніколи нас зламаних,

Не збирав, як ті пуп, янки жита.

Щоб ніколи сухою хлібиною

Не давилась старенька мати,

Та щоб ворог знав,-роковинами,

Ми живемо разом з тими, розп,ятими.

І коли тривожно згудуть

Над країною дзвони єдині

Вони встануть, та з нами підуть

В бій за нашу незламну країну.

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Автор
Олена Степова Олена Степова
Тема
Голодомор в Україні
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Олени Степової
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
До Степовой дошло: Всё! Она- вне Донбасса! "...Хай палають свічки кожен день..." ..."Мы знаем, что никогда не вернемся туда, где земля пропитана кровью и снарядами" (ну хоть в этом призналась!) ...,На системе ценностей насилия и совка выросло поколение жителей Донбасса,..... жажда разграбить Киев, жажда всех расстрелять, всех убить…" Ну и как, разве не больная на всю голову?
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