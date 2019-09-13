Щоб не дожили? Жителів Донбасу кинули з паспортами Росії

Для того, щоб забезпечити "Л/ДНР" російськими паспортами, знадобиться не менше 27 років через низьку швидкість їхньої видачі.

Про це пише "Східний варіант". Згідно з даними пропагандистів, за два тижні з 27 серпня до 11 вересня жителі "республіки" отримали лише 3,5 тисячі паспортів.

"Як ми і прогнозували, російські паспорти видаються в ОРДЛО швидше для пропагандистської картинки. Такими темпами, як зараз, для повної паспортизації "Л/ДНР" буде потрібно 20-30 років", – прокоментував інформацію журналіст Денис Казанський на своїй сторінці у Twitter.

Как мы и прогнозировали, российские паспорта выдаются в ОРДЛО скорее для пропагандистской картинки. Такими темпами, как сейчас, для полной паспортизации ЛДНР потребуется 20-30 лет.https://t.co/jp8oGFTFJl — Денис Казанський (@den_kazansky) September 13, 2019

Жителів Донбасу кинули з паспортами Росії Апостроф

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі задумали насильно видавати паспорти Росії.

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