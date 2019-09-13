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13 вересня • оновлено в 12:22
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Щоб не дожили? Жителів Донбасу кинули з паспортами Росії

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Для того, щоб забезпечити "Л/ДНР" російськими паспортами, знадобиться не менше 27 років через низьку швидкість їхньої видачі.

Про це пише "Східний варіант". Згідно з даними пропагандистів, за два тижні з 27 серпня до 11 вересня жителі "республіки" отримали лише 3,5 тисячі паспортів.

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"Як ми і прогнозували, російські паспорти видаються в ОРДЛО швидше для пропагандистської картинки. Такими темпами, як зараз, для повної паспортизації "Л/ДНР" буде потрібно 20-30 років", – прокоментував інформацію журналіст Денис Казанський на своїй сторінці у Twitter.

Щоб не дожили? Жителів Донбасу кинули з паспортами Росії

Жителів Донбасу кинули з паспортами Росії

Жителів Донбасу кинули з паспортами Росії

Апостроф

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі задумали насильно видавати паспорти Росії.

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Місце
Україна
Теги
видача паспортів в Донецьку Новини ДНР
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филипп филипыч
филипп филипыч
не понял это зрада или перемога?))
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филипп филипыч
филипп филипыч
майдановцы поясните)
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Скоро выйдут на выдачу 1000 в день, ибо спрос огромный. Украина может выдавать 1000 паспортов в день? Ну хотя бы жителям голодающей Африки. Думаю, вряд ли. Африканцы откажутся. Лучше голодать в Африке.
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Виня Ксения, вот который раз радуюсь уровню интеллекта мaйдaнyтых: они не могут ни опровергнуть ни одного аргумента оппонентов, ни высказать свои контраргументы, только одна грязная ругань от них идет. Или вы не мaйдaнyтая, а нанята Пригожиным для дискредитации мaйдaнyтых? Тогда сколько вам в Ольгино платят? Хватает на жизнь?
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Виня Ксения
Виня Ксения
Кристина Стефанова, ватка головного мозга, ну то п*здуй в Африку, а лучше на рассею. Чего ты сидишь во враждебной тебе Латвии? И покорми голодающих на рассее за свой счет. Ракеты они жрать отказываются.
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