"Щоб йшло від коріння": Гриценко сказав, що потрібно українському спорту

Розвиток українського спорту повинен йти "від коріння" - від вітчизняних спортивних шкіл; держава повинна спиратися на тих, хто "цим горить", і створювати для них необхідні умови.

Таку думку в ефірі програми "Великий вечір" на телеканалі NewsOne висловив лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко.

"Класна новина. Завжди приємно, коли про Україну говорять не в термінах корупції, офшорів, а коли людський фактор включається", - сказав він, коментуючи перемогу молодіжної збірної України з бейсболу на чемпіонаті Європи.

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Відповідаючи на запитання, чи існує спорт без політики, Гриценко зауважив: "По духу – так, але коли якісь рубіжні моменти, то воно все одно позначається, тому що насправді український прапор, український гімн, коли він звучить на видатних змаганнях і звучить першим – це вже політика. Це вже наші кращі здобутки несуться планетою. В цьому сенсі посли доброї волі, надії, впевненості, перемоги – це класно".

У той же час політик підкреслив: "Бажано, щоб це йшло від коріння". У цьому контексті він нагадав про вітчизняну спортивну школу і "людей-драйверів", які "горять" бажанням вищих спортивних досягнень.

Гриценко нагадав про відомих українських гандбольних тренерів - Ігоря та Зінаїду Турчинів, команда яких неодноразово ставала чемпіоном світу, яка "всіх и все, що тільки можна, причому, з таким нищівним рахунком".

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Як переконаний політик, держава повинна надавати підтримку таким людям і створювати необхідні умови. "Коли виходять на такий рівень, тут треба допомагати. Вони не можуть бути в злиднях. Тут цілий комплекс", - сказав він.

Як писав OBOZREVATEL президент Федерації бейсболу та софтболу України Андрій Ніколаєнко, говорячи про перемогу українських бейсболістів, заявив: "Наші гравці зробили неможливе. Вони перемогли в півфіналі британців, які були до цього непереможні, а в фіналі здолали хорватів, забезпечивши нашій команді путівку в дивізіон "А" найсильніших команд Європи".