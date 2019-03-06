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"Щоб із дитинства до зони адаптувалися": в Криму окупанти відзначилися нововведенням у школах

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В анексованому Криму проросійська влада вирішила загородити високим парканом школи для захисту від терористів.

Про це написав у Twitter блогер КРЫМский бандеровец. "Усі школи Керчі окупанти вирішили обнести парканами від терористів, про яких до окупації ми і не чули", – зазначив він.

Блогер також поділився реакцією самих кримчан на рішення міськради Керчі. Жителів півострова обурили огорожі навколо навчальних закладів.

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"Щоб із дитинства до зони адаптувалися": в Криму окупанти відзначилися нововведенням у школах

Днепр Час

"І колючкою зі струмом, а також ровом із водою. Скільки нового Росія притягла до Криму", "Тепер терористи будуть копати підкоп під парканом або стрибати через нього з жердиною", "Вся Москва в решітках, тепер тут. Країна-решітка", "Паркани, решітки. Це щоб із дитинства до зони адаптувалися", – написали в коментарях.

"Щоб із дитинства до зони адаптувалися": в Криму окупанти відзначилися нововведенням у школах

Скріншот

Під постом блогера також розгромили ідею окупантів. "Невже щось стали підозрювати?", "А толку, якщо ключі у ФСБ?" – прокоментували користувачі.

"Щоб із дитинства до зони адаптувалися": в Криму окупанти відзначилися нововведенням у школах
"Щоб із дитинства до зони адаптувалися": в Криму окупанти відзначилися нововведенням у школах

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
анексія Криму
Особа
КРИМський бандерівець
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Заборы вокруг школы,нужны,что бы будущие жертвы не успели разбежатся из зоны гарантированного поражения..... Крымчане готовьтесь...скоро вам фсб «запилит» очередной теракт.
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
"тюрма твой дом".....
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Молчанов Стас
Молчанов Стас
Самые лютые терористы это раша!!! Их президент давал команды уничтожить не смотря что дети что школа !!! Или жополизы пукенские позабывалии ?
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