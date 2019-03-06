"Щоб із дитинства до зони адаптувалися": в Криму окупанти відзначилися нововведенням у школах

В анексованому Криму проросійська влада вирішила загородити високим парканом школи для захисту від терористів.

Про це написав у Twitter блогер КРЫМский бандеровец. "Усі школи Керчі окупанти вирішили обнести парканами від терористів, про яких до окупації ми і не чули", – зазначив він.

Блогер також поділився реакцією самих кримчан на рішення міськради Керчі. Жителів півострова обурили огорожі навколо навчальних закладів.

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"І колючкою зі струмом, а також ровом із водою. Скільки нового Росія притягла до Криму", "Тепер терористи будуть копати підкоп під парканом або стрибати через нього з жердиною", "Вся Москва в решітках, тепер тут. Країна-решітка", "Паркани, решітки. Це щоб із дитинства до зони адаптувалися", – написали в коментарях.

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Під постом блогера також розгромили ідею окупантів. "Невже щось стали підозрювати?", "А толку, якщо ключі у ФСБ?" – прокоментували користувачі.

Крим. Всі школи Керчі окупанти вирішили обнести парканами від терористів, про яких до окупації ми і не чули. Коментарі жителів міста: https://t.co/1gGt98joak pic.twitter.com/mXPCivYWVF - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 6 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На півострові регулярно з'являються нові огорожі. Вулиці в селищі міського типу на Південному березі півострова Партеніт огородили високим гострим парканом.

Обнесли парканом також один із пляжів у Ялті.

Огорожами в Ялті відокремили також вокзал, трасу Севастополь-Ялта і вулиці міста.

Окупаційна влада звела в анексованому Криму 60-кілометровий паркан з метою убезпечення від материкової України.

Окупанти похвалилися, що звели стіну на півночі півострова, оснастивши її сигналізаційними датчиками в районі Перекопського перешийка. Вони пояснили будівництво загороджувальних конструкцій "захистом від провокацій неадекватних радикалів".

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