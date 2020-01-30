"Що ж ви зробили!" Фанат Путіна забив на сполох через знищення Криму

У захопленому Росією українському Криму окупанти почали знищувати природний заповідник – гору Клементьєва.

На сполох забив прихильник анексії півострова Олександр Горний у Facebook. На гору загнали будівельну техніку.

"Почалося знищення гори Клементьєва! Вони знищили тисячі кущів та дерев, які захищали гору від вивітрювання, пошматували гусеницями практично всю вершину! Що ж ви зробили!" – написав Горний.

Знищення гори Клементьєва ФБ Олександра Горного

Знищення гори Клементьєва ФБ Олександра Горного

Знищення гори Клементьєва ФБ Олександра Горного

Знищення гори Клементьєва ФБ Олександра Горного

Знищення гори Клементьєва ФБ Олександра Горного

Знищення гори Клементьєва ФБ Олександра Горного

Знищення гори Клементьєва ФБ Олександра Горного

Знищення гори Клементьєва ФБ Олександра Горного

Знищення гори Клементьєва ФБ Олександра Горного

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму пенсіонерам, що пережили блокаду Ленінграда, подарували по батону.

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