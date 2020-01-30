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30 січня • оновлено в 14:49
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"Що ж ви зробили!" Фанат Путіна забив на сполох через знищення Криму

2.7т
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У захопленому Росією українському Криму окупанти почали знищувати природний заповідник – гору Клементьєва.

На сполох забив прихильник анексії півострова Олександр Горний у Facebook. На гору загнали будівельну техніку.

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"Почалося знищення гори Клементьєва! Вони знищили тисячі кущів та дерев, які захищали гору від вивітрювання, пошматували гусеницями практично всю вершину! Що ж ви зробили!" – написав Горний.

Знищення гори Клементьєва

Знищення гори Клементьєва

ФБ Олександра Горного

Знищення гори Клементьєва

Знищення гори Клементьєва

ФБ Олександра Горного

Знищення гори Клементьєва

Знищення гори Клементьєва

ФБ Олександра Горного

Знищення гори Клементьєва

Знищення гори Клементьєва

ФБ Олександра Горного

Знищення гори Клементьєва

Знищення гори Клементьєва

ФБ Олександра Горного

Знищення гори Клементьєва

Знищення гори Клементьєва

ФБ Олександра Горного

Знищення гори Клементьєва

Знищення гори Клементьєва

ФБ Олександра Горного

Знищення гори Клементьєва

Знищення гори Клементьєва

ФБ Олександра Горного

Знищення гори Клементьєва

Знищення гори Клементьєва

ФБ Олександра Горного

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму пенсіонерам, що пережили блокаду Ленінграда, подарували по батону.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Виня Ксения
Виня Ксения
Рассеяне в своем большинстве это потомки кочевников. Поэтому такое отношение к природе. Где живут, там и срут. Когда одно место засрут, переберуться на новое чистое место.
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Виня Ксения
Виня Ксения
Сами россияне рассказывают, как на рассее уничтожается природа, вырубаются деревья. И по сравнению с рассеей в Украине в городах и вдоль дорог много зеленых насаждений, чего на рассее вообще отсутствует. А на Крым россиянам вообще пофиг. Они убьют там природу, засрут его, а потом отдадут Украине. Как это было до 1954 года.
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Виня Ксения
Виня Ксения
Россияне любят жить в сраче и на природу они всегда плевали и засирали ее. Пришел "русский мир" со всеми своими прелестями.
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