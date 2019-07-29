"Що ж ви за дебіли?" У Зеленського різко висловилися проти Дня пам'яті і примирення

Кандидат в народні депутати від президентської партії різко висловився про можливе скасування свята 9 травня (Дня перемоги) і заміні його на День пам'яті і примирення.

Максим Бужанський в інтерв'ю "Стране" заявив, що не розуміє суті цього дня, а якщо партія "Слуга народу" проголосує проти святкування 9 травня – не підтримає таке рішення.

"Я проголосую "проти" і запитаю: "Що ж ви за дебіли?". Нехай не святкують, журяться. Я задаю питання про день, який називають днем "Пам'яті і примирення", який святкує В'ятрович і Ко - а що конкретно ви пам'ятаєте і з ким вирішили миритися? Жодна людина поки не відповіла на це питання. Примирятися з нинішніми німцями? А навіщо? З ними ми і так живемо в мирі. Примирятися з тими німцями, що повішені після Нюрнберзького трибуналу? З ними я не згоден миритися", - сказав він.

Макс Бужанський

За словами Бужанського символ Дня примирення червоний мак – "виглядає безглуздо":

"Червоний мак – це символ, принесений з Першої світової війни, і до нас він не має відношення".

При цьому майбутній нардеп вважає, що георгіївську стрічку можна носити тим, хто хоче.

"Для мене вона ніколи не мала значення. Це аксесуар, що з'явився за пару років до Майдану. Нічого особливого він собою не ніс. Те, що цей символ узурпували сепаратисти – мені неприємно. Хочуть носити -– нехай носять. Символ перемоги – це не георгіївська стрічка , а червоний прапор Перемоги над рейхстагом. Мені не потрібні додаткові символи", – підкреслив історик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бужанський також виступив проти перейменування Росії в Московію.

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