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''Що ж мовчав, як нардепом був?'' Царьов образив герб України, його жорстко поставили на місце

16.9тЧитати матеріал російською

Колишній народний депутат від Партії регіонів, прихильник "русского міра" Олег Царьов образив герб України.

Глумливий жарт він написав на своїй сторінці у Twitter, викликавши обурення і глузування із боку користувачів.

"А ви помітили, що святі на іконах зображуються зі списом, мечем або палицею, і тільки чорти з тризубами? Збіг?" — написав він.

''Що ж мовчав, як нардепом був?'' Царьов образив герб України, його жорстко поставили на місце

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Олег Царьов в інтерв'ю "бовкнув зайвого"

"Питання два: за яких обставин чорти побачилися і скільки випив, що вила тризубом стали?", "А що ж ти, гнида, так не гутарив, коли був депутатом і з гордістю носив тризуб?", "Не добре знущатися над державною символікою країни. Ви ж не чубате кастрюлеголове чмо", — пишуть у коментарях.

''Що ж мовчав, як нардепом був?'' Царьов образив герб України, його жорстко поставили на місце
''Що ж мовчав, як нардепом був?'' Царьов образив герб України, його жорстко поставили на місце
''Що ж мовчав, як нардепом був?'' Царьов образив герб України, його жорстко поставили на місце
''Що ж мовчав, як нардепом був?'' Царьов образив герб України, його жорстко поставили на місце
''Що ж мовчав, як нардепом був?'' Царьов образив герб України, його жорстко поставили на місце
''Що ж мовчав, як нардепом був?'' Царьов образив герб України, його жорстко поставили на місце
''Що ж мовчав, як нардепом був?'' Царьов образив герб України, його жорстко поставили на місце
''Що ж мовчав, як нардепом був?'' Царьов образив герб України, його жорстко поставили на місце
''Що ж мовчав, як нардепом був?'' Царьов образив герб України, його жорстко поставили на місце
''Що ж мовчав, як нардепом був?'' Царьов образив герб України, його жорстко поставили на місце

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Царьов раптово розговорився про екс-помічника.

Особа
Олег Царьов
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Sam Vik
Sam Vik
Ничего, олежка ещё немного побухает и расскажет, откуда двухголовая курица-мутант на рашкином гербе появилась.
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1
Мир Миру
Мир Миру
Этот малообразованный Царев хоть знает , кто такой Володимѣръ Свѧтославич? Это князь новгородский (970—988), князь киевский (978—1015), при котором произошло Крещение Руси. И трезубец - это его личный знак (герб).
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2
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Олег Царев: "Русский язык - язык БОГА. Сатанисты его запрещают во всех странах..." А до 18-го века бог был немым? Значит, Святое писание - фальшивка?
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