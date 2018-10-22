''Що ж мовчав, як нардепом був?'' Царьов образив герб України, його жорстко поставили на місце

Колишній народний депутат від Партії регіонів, прихильник "русского міра" Олег Царьов образив герб України.

Глумливий жарт він написав на своїй сторінці у Twitter, викликавши обурення і глузування із боку користувачів.

"А ви помітили, що святі на іконах зображуються зі списом, мечем або палицею, і тільки чорти з тризубами? Збіг?" — написав він.

"Питання два: за яких обставин чорти побачилися і скільки випив, що вила тризубом стали?", "А що ж ти, гнида, так не гутарив, коли був депутатом і з гордістю носив тризуб?", "Не добре знущатися над державною символікою країни. Ви ж не чубате кастрюлеголове чмо", — пишуть у коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Царьов раптово розговорився про екс-помічника.