Льотчик-космонавт СРСР Олексій Леонов, який здійснив перший у світі вихід у відкритий космос, розповідав про свої відчуття як про щось зовсім незвідане.

Так, 18 березня 1965 року космічний корабель "Восход-2" вийшов на орбіту. Через деякий час він благополучно вийшов в безповітряний простір. З кораблем його пов'язував фал довжиною 5,35 метри, пише "Известия".

У цей час у центрі управління польотом почули: "Увага! Людина вийшла в космічний простір!".

Олексій Леонов Архівне фото

За діями Леонова в прямому ефірі на екрані спостерігали колеги. Всі перекиди і повороти Леонова у відкритому космосі в автоматичному режимі знімали на камеру.

За словами космонавта, відчував він себе у перші хвилини добре, на емоційному підйомі. "У мене щось поперло. Зірки були і зліва, і справа, і вгорі, і внизу. І я перебував серед зірок. Поступово все заспокоїлося, і я зрозумів, що я сам – частка цього гігантського світу, де живе людина, як піщинка", – так він згадував свої враження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 березня 2020 року минає 55 років з того дня, як льотчик-космонавт СРСР Олексій Леонов здійснив перший у світі вихід у відкритий космос. У зв'язку з цим в Росії розсекретили документи, що стосуються цієї події.

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