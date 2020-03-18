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18 березня • оновлено в 15:53
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Що відчув Леонов, вперше підкоривши космос: спогади

3.6т
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Льотчик-космонавт СРСР Олексій Леонов, який здійснив перший у світі вихід у відкритий космос, розповідав про свої відчуття як про щось зовсім незвідане.

Так, 18 березня 1965 року космічний корабель "Восход-2" вийшов на орбіту. Через деякий час він благополучно вийшов в безповітряний простір. З кораблем його пов'язував фал довжиною 5,35 метри, пише "Известия".

У цей час у центрі управління польотом почули: "Увага! Людина вийшла в космічний простір!".

Олексій Леонов

Олексій Леонов

Архівне фото

За діями Леонова в прямому ефірі на екрані спостерігали колеги. Всі перекиди і повороти Леонова у відкритому космосі в автоматичному режимі знімали на камеру.

За словами космонавта, відчував він себе у перші хвилини добре, на емоційному підйомі. "У мене щось поперло. Зірки були і зліва, і справа, і вгорі, і внизу. І я перебував серед зірок. Поступово все заспокоїлося, і я зрозумів, що я сам – частка цього гігантського світу, де живе людина, як піщинка", – так він згадував свої враження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 березня 2020 року минає 55 років з того дня, як льотчик-космонавт СРСР Олексій Леонов здійснив перший у світі вихід у відкритий космос. У зв'язку з цим в Росії розсекретили документи, що стосуються цієї події.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особа
Олексій Леонов
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Bellic Vlod
Bellic Vlod
Он еще помнил, как из-за раздувшегося скафандра не мог втиснуться обратно в люк. И могло случиться так, что он остался бьі среди звезд навсегда.
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Pollack John
Pollack John
потом тебя через минуту раздуло и ты с большим трудом влез в космический аппарат . Костюмчик оказался бракованным )А ещё через секунду если бы ты с огромным усилием не втиснулся , то остался бы навечно в наших сердцах ))
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Mega Death
Mega Death
Зачем хуторянам про космос рассказывают? Им бы про урожаи рапса и надои на польских фермах информация нужнее))
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