ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"Що це за життя?!" Мешканці Криму збунтувалися через непомірні ціни на фрукти

571Читати матеріал російською

В окупованому Росією Криму місцеві мешканці поскаржилися на непомірно високі ціни сезонних фруктів – полуниці, черешні та абрикосів.

Черешню торговці продають від 250 до 400 рублів (103-166 гривень) за кілограм, йдеться в сюжеті ТРК ІТВ (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки). За малину в середньому на всіх ринках просять по 300 рублів (124 грн).

"Люди отримують по 8500 пенсії (близько 3500 гривень) і кожен хоче купити дитині. 300, 350, 400 – хіба можна за такі гроші купувати?! Я м'яса не можу взяти, тільки молоко і сметана. У Криму настільки все подорожчало. Що це за життя?!" – обурилася місцева мешканка.

Новини
Забули про Крим і Донбас: у ПАРЄ нахабно підіграли Росії

Також кримчанка запропонувала так званому голові Криму Сергію Аксьонову самому на городі вирощувати фрукти і ягоди, щоб продавати їх дешевше.

Ціни на ринку

Ціни на ринку

Скріншот

Однак непомірні ціни встановлюють не тільки на вирощені на півострові, а й на імпортні фрукти. Одна з продавців на ринку зізналася, що ввезений товар дешевше свого, але вартість ставлять однакову.

Також жителі відзначають, що вирощувати щось самостійно стало невигідно, оскільки подорожчали комунальні послуги, а вода для поливу необхідна у великих кількостях.

Як писав OBOZREVATEL, відпочинок в Криму з урахуванням транспорту та проживання в тризірковому готелі для росіян дорожче, ніж відпустку на Кіпрі, в Туреччині, Грузії, Болгарії, Чорногорії або Греції.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
"Жители Крыма взбунтовались из-за непомерных цен на фрукты"- и что? Все рванули на окраину?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel