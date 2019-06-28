"Що це за життя?!" Мешканці Криму збунтувалися через непомірні ціни на фрукти

В окупованому Росією Криму місцеві мешканці поскаржилися на непомірно високі ціни сезонних фруктів – полуниці, черешні та абрикосів.

Черешню торговці продають від 250 до 400 рублів (103-166 гривень) за кілограм, йдеться в сюжеті ТРК ІТВ (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки). За малину в середньому на всіх ринках просять по 300 рублів (124 грн).

"Люди отримують по 8500 пенсії (близько 3500 гривень) і кожен хоче купити дитині. 300, 350, 400 – хіба можна за такі гроші купувати?! Я м'яса не можу взяти, тільки молоко і сметана. У Криму настільки все подорожчало. Що це за життя?!" – обурилася місцева мешканка.

Також кримчанка запропонувала так званому голові Криму Сергію Аксьонову самому на городі вирощувати фрукти і ягоди, щоб продавати їх дешевше.

Ціни на ринку Скріншот

Однак непомірні ціни встановлюють не тільки на вирощені на півострові, а й на імпортні фрукти. Одна з продавців на ринку зізналася, що ввезений товар дешевше свого, але вартість ставлять однакову.

Також жителі відзначають, що вирощувати щось самостійно стало невигідно, оскільки подорожчали комунальні послуги, а вода для поливу необхідна у великих кількостях.

Як писав OBOZREVATEL, відпочинок в Криму з урахуванням транспорту та проживання в тризірковому готелі для росіян дорожче, ніж відпустку на Кіпрі, в Туреччині, Грузії, Болгарії, Чорногорії або Греції.

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