Що таке пандемія коронавірусу і що тепер буде

Оголошення ВООЗ пандемії коронавірусу означає, що захворювання поширилося у світових масштабах. Таке відбувається, коли заражаються більшість людей у усьому світі зі слабким імунітетом.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, чим обернеться для світу цей етап.

Що таке пандемія

Пандемія – це надзвичайно сильна епідемія, що характеризується розповсюдженням інфекційного захворювання на всій території країни, території суміжних держав, а іноді і багатьох країн світу (зараз якраз такий випадок).

При досягненні масштабу пандемії захворювання має глобальний вплив, спалах супроводжується неконтрольованим поширенням збудника і численними смертями людей. Згідно з останніми заявами, "у найближчі дні і тижні очікується зростання кількості випадків зараження і смертей від COVID-19, як і кількості охоплених інфекцією країн".

ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу Ілюстрація

Що відбувається після оголошення ВООЗ пандемії

Після оголошення пандемії ВООЗ переходить до кризового плану. Зокрема, починається створення резервних запасів лікарських засобів (противірусні препарати, антибіотики та ін.), організовується доставка комплектів діагностичних засобів, ліків, масок і рукавичок для медичних установ.

У цей час рекомендуються мінімальні заходи захисту: миття рук, прикривання рота при кашлі та носа при чханні, ізоляція.

Також передбачається карантин: закриття навчальних закладів, скасування публічних заходів і т.д.

Які пандемії відомі

Серед відомих пандемій: чорна віспа, чума, холера, тиф, грип, туберкульоз, малярія, проказа, ВІЛ-інфекція.

Всі вони були оголошені у свій час через величезної кількості тих, що заразилися в усьому світі. Їх масове поширення не зупинене до сих пір.

Останньою пандемією в термінології ВООЗ став спалах вірусу H1N1 ( "свинячого грипу") в 2009 році. З тих пір організація в подібних випадках оголошувала "ситуацію загрози громадському здоров'ю на міжнародному рівні" (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC).

Скільки людей у світі захворіли на коронавірус на даний момент

Усього у світі захворіли COVID-19 вже більше 118 тисяч осіб, померли більше 4,2 тисяч. Згідно з цими даними, у п'ятірку країн за кількістю підтверджених випадків захворювання входять:

Китай (80 757)

Італія (10 149)

Іран (8 042)

Південна Корея (7 513)

Франція (1 784)

Іспанія займає шосте місце (1646 випадків), далі йдуть Німеччина (1457) і США (808). Закривають десятку Японія (581) і Нідерланди (382) - ця європейська країна вперше виявилася в топ-10.

Станом на 11 березня в Україні офіційно підтверджено тільки один випадок зараження коронавірусом. Що стосується чотирьох пацієнтів, у яких була підозра на інфекцію, то у них вона не підтвердилася.

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