Що таке локдаун і чи можуть його ввести в Україні найближчим часом

На тлі погіршення ситуації з коронавірусом у світі деякі країни ухвалили рішення ввести повторний локдаун, щоб зупинити швидке зростання захворюваності – розглядається цей варіант і в Україні.

OBOZREVATEL нагадує, що таке локдаун, які умови його введення, а також розповідає, чи можливий він в нашій країні найближчим часом.

Локдаун (англ. Lockdown – блокування) – заборона вільно входити або виходити з будівлі або конкретної зони через надзвичайну ситуацію.

У 2019-2020 році цим терміном стали називати жорсткі карантинні обмеження, покликані зупинити зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію у світі та кожній окремій країні.

У країнах, де вводиться локдаун, повністю або частково обмежують вільне пересування і соціальні контакти громадян.

При локдауні не працюють практично всі підприємства, установи та організації, зокрема, освітні, розважальні, спортивні, заклади громадського харчування (можуть працювати тільки на доставку або продавати їжу на винос) тощо. У звичайному режимі дозволяється функціонування тільки тих з них, які надають послуги, що задовольняють основні потреби людини, а також життєво необхідних підприємств.

Співробітників підприємств, організацій та установ максимально переводять на роботу в онлайн-режимі.

Повний локдаун передбачає закриття кордонів, припинення міжнародного і міжміського сполучення, а також роботу громадського транспорту в межах населених пунктів.

Подібні обмеження діяли в Україні з 12 березня й до кінця травня. Метою уряду було підготувати вітчизняні заклади охорони здоров'я до напливу хворих COVID-19. З кінця травня заборони послабили, а пізніше ввели адаптивний карантин.

Першою в ЄС повторний локдаун ввела Ірландія з 21 жовтня по 1 грудня. Тут закрили магазини з товарами, що не є предметами першої необхідності, музеї, галереї та інші установи культури. Ресторани та бари отримали дозвіл працювати тільки на доставку або продавати їжу на винос. Місцевим жителям заборонили відходити від своїх будинків далі ніж на 5 кілометрів (за винятком життєво важливих сімейних обставин, за станом здоров'я або на роботу).

З 22 жовтня посилювала карантин Чехія – там закрили магазини й обмежили пересування людей.

Комендантська година була введена на всій території Бельгії, закриті не тільки ресторани та бари, але навіть кордони для іноземних громадян. Повторні обмеження почали діяти з 1 листопада й триватимуть до 13 грудня.

Для стримування інфекції з середини жовтня в Парижі та восьми великих містах країни на місяць ввели комендантську годину – з 21:00 до 6:00. А з 30 жовтня ввели повний локдаун по всій країні. Залишати будинки можна тільки з поважної причини: на роботу, до лікаря, в магазин, допомогти близькій людині, а також подихати повітрям.

З 11 листопада на тлі стабільно зростаючого рівня захворюваності коронавірусною інфекцією уряд України ухвалив рішення скасувати адаптивний карантин і ввести загальний з локдауном "вихідного дня".

21 листопада МОЗ України повідомив, що медична система не витримає навантаження при щодобовому прирості хворих на коронавірус до 30 тис. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в такому випадку він буде просити Кабмін посилити карантинні заходи в країні.

Три джерела в урядових колах підтвердили OBOZREVATEL, що в Україні найближчим часом можливе введення повного локдауну для стримування епідемії. Про це нібито вже попередили мерів міст. Однак точну дату посилення карантину ніхто не озвучив.

Відповідно до інформації джерел, є два варіанти термінів введення локдауну в нашій країні: з 20-25 грудня й до другої половини січня, або раніше. При цьому критичне число приросту нових хворих на добу називається нижче, ніж у Степанова – 20-22 тис.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Україні на ранок понеділка, 23 листопада, підтверджені 635 689 випадків зараження коронавірусом. З них 10 945 були виявлені за попередню добу. COVID-19 забрав життя вже 11 075 осіб (+124), 291 060 українців (+4143) змогли одужати.