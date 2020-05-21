Що таке адаптивний карантин в Україні: коли і де почне діяти
Кабінет міністрів України ввів адаптивний карантин в регіонах країни з 22 травня по 22 червня.
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Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, якщо регіон дотримуватиметься трьох критеріїв, то він може перейти на наступний рівень послаблення карантину.
Критерії епідситуації в регіонах:
середня кількість випадків COVID-19 за останні сім днів на 100 тис. населення, яка має бути менше 12 осіб;
завантаженість ліжок в медустановах, визначених для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом, яка повинна складати менше 50%;
кількість тестувань методом ПЛР і ІФА – більше ніж 12 на 100 тис. населення за останні сім днів.
Ослаблення застосовується і припиняється на території регіону на підставі рішення держкомісії з ТЕБ та НС.
Кожен новий рівень послаблень буде вводитися через 10 днів після попереднього – 22 травня, 1 червня, 10 червня і 21 червня.
На другому етапі послаблень з 22 травня відновлять роботу:
міський та приміський транспорт;
готелі (крім хостелів, без ресторанів і басейнів);
дозволять проведення спортивних змагань (з обмеженням до 100 осіб і без глядачів);
церковні служби (не більше однієї особи на 10 м²).
Чернівецька область вже заявила, що не зможе з 22 травня пом'якшити карантин, оскільки не відповідає критеріям для цього.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
глава МОЗ Максим Степанов попереджав, що вісім областей України, зокрема західних, не відповідають критеріям для того, щоб зняти там певні обмеження в рамках подальшого пом'якшення карантинних заходів.
Як країна переходить на адаптивну модель карантину. Про те, які обмеження знімуть і в яких регіонах – читайте в нашому матеріалі.