У 'Свободі слова Савіка Шустера' обговорять політику РФ щодо України

У п'ятницю, 26 червня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять, що насправді росіяни думають про політику Росії щодо України та чи впорається українська влада зі стихією на заході країни.

Трансляцію можна буде подивитися на сторінці шоу в Facebook або в інтернеті @shusteronline.

У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:

В ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" очікується перше ексклюзивне опитування

Чи підтримують росіяни політику Путіна щодо України?

Чи впорається влада з повенями на Західній Україні?

Чому РФ намагається приватизувати перемогу в Другій світовій війні?

Глядачі ток-шоу побачать в ефірі результати першого ексклюзивного опитування: чого найбільше бояться росіяни?

Гості студії:

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України;

Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);

Петро Порошенко, президент України (2014-2019);

Юлія Тимошенко, прем'єр-міністерка України (2007-2010);

В'ячеслав Кириленко, віцепрем'єр-міністр України з гуманітарних питань;

Ірина Верещук, народна депутатка, "Слуга народу";

Михайло Добкін, народний депутат VIII скликання;

Єлизавета Ясько, народна депутатка, "Слуга народу", голова української делегації в ПАРЄ;

Андрій Заблоцький, голова Державного агентства лісових ресурсів України;

Єгор Фірсов, виконувач обов'язків голови Державної екологічної інспекції України (2019 - травень 2020)

Василь Онутчак, міський голова Яремче;

Кшиштоф Зануссі, польський режисер, кінопродюсер;

Андрій Зубов, російський вчений-історик;

Емануеліс Зінгеріс, член Сейму Литовської Республіки;

Наталя Гуменюк, журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Свобода слова Савіка Шустера" провела перше ексклюзивне опитування серед жителів Росії стосовно відносин з Україною.

Серед запитань, на які відповіли росіяни, були: "Чого вони найбільше бояться?" та "Чи підтримують вони політику президента РФ Володимира Путіна щодо України?".