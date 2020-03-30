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30 березня • оновлено в 13:05
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Що робити з верхнім одягом в період карантину: Комаровський дав пораду

4.8т
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У період карантину через пандемію коронавірусу слід приділяти увагу обробці верхнього одягу після повернення з вулиці додому.

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Про це в інтерв'ю Аллі Клименко розповів відомий український лікар Євген Комаровський (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Євген Комаровський

Євген Комаровський

За його словами, найпростіший спосіб дезінфекції – залишити верхній одяг на балконі під сонцем – ультрафіолетові промені вб'ють вірус буквально за годину. Якщо сонця немає, одяг повинен висіти на балконі 2-3 дні.

Комаровський відзначив, що якщо людина рідко виходить з дому, то їй не складе труднощів випрати куртку або скористатися відпарювачем для одягу.

"А якщо ви виходите з дому по три рази на день, то тоді який сенс в стерилізації?.. Якщо ти в цьому пальто лізеш в транспорт, де ще 50 людей, ти там піддаєш себе набагато більшій небезпеці", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євген Комаровський заявив, що карантин в Україні можуть скасувати після 28 днів без нових випадків захворювання.

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Тема
Коронавірус
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
Тег
вірус
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