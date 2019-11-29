"Що робити з ФОПами?" Міністр Милованов знову "підставився" під шквал насмішок

Міністра економічного розвитку і торгівлі України Тимофія Милованова висміяли в мережі після того, як він вирішив порадитися з користувачами, як вчинити з фізособами-підприємцями.

Чиновник розмістив відповідний пост у Facebook. "Що робити з ФОПамі?" – коротко написав міністр.

Реакція мережі не змусила себе довго чекати. У коментарях українці обурилися поведінкою глави міністерства. "Книжки треба було читати, довбню", "Ти живеш за наш рахунок, кровосіся ти тупа", "З тобою то що робити, нещастя", "Коли писав у лічку Коломойському, а запилив пост випадково", "Народ, не пишіть скільки людині, яка ніколи не читала так багато тексту", – посміялися в коментарях.

Милованов знову "підставився" під шквал насмішок latifundist.com

Журналіст Іван Марунич відреагував на пост Милованова фотожабою, уявивши, що було б, якби такі питання ставив творець Apple Стів Джобс.

Блогер Антон Ходза зайшов ще далі. "А як какати?" – написав він нібито від імені Милованова і зібрав нові глузування в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Милованов обурив українців неохайним зовнішнім виглядом.

Перед цим міністр у ході суперечки з бізнесменом Ігррем Коломойським назвав себе "дебілом".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram