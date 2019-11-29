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30 листопада • оновлено в 10:52
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"Що робити з ФОПами?" Міністр Милованов знову "підставився" під шквал насмішок

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Міністра економічного розвитку і торгівлі України Тимофія Милованова висміяли в мережі після того, як він вирішив порадитися з користувачами, як вчинити з фізособами-підприємцями.

Чиновник розмістив відповідний пост у Facebook. "Що робити з ФОПамі?" – коротко написав міністр.

Реакція мережі не змусила себе довго чекати. У коментарях українці обурилися поведінкою глави міністерства. "Книжки треба було читати, довбню", "Ти живеш за наш рахунок, кровосіся ти тупа", "З тобою то що робити, нещастя", "Коли писав у лічку Коломойському, а запилив пост випадково", "Народ, не пишіть скільки людині, яка ніколи не читала так багато тексту", – посміялися в коментарях.

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Милованов знову "підставився" під шквал насмішок

Милованов знову "підставився" під шквал насмішок

latifundist.com

Журналіст Іван Марунич відреагував на пост Милованова фотожабою, уявивши, що було б, якби такі питання ставив творець Apple Стів Джобс.

Блогер Антон Ходза зайшов ще далі. "А як какати?" – написав він нібито від імені Милованова і зібрав нові глузування в коментарях.

"Що робити з ФОПами?" Міністр Милованов знову "підставився" під шквал насмішок
"Що робити з ФОПами?" Міністр Милованов знову "підставився" під шквал насмішок
"Що робити з ФОПами?" Міністр Милованов знову "підставився" під шквал насмішок
"Що робити з ФОПами?" Міністр Милованов знову "підставився" під шквал насмішок
"Що робити з ФОПами?" Міністр Милованов знову "підставився" під шквал насмішок
"Що робити з ФОПами?" Міністр Милованов знову "підставився" під шквал насмішок
"Що робити з ФОПами?" Міністр Милованов знову "підставився" під шквал насмішок
"Що робити з ФОПами?" Міністр Милованов знову "підставився" під шквал насмішок
"Що робити з ФОПами?" Міністр Милованов знову "підставився" під шквал насмішок

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Милованов обурив українців неохайним зовнішнім виглядом.

Перед цим міністр у ході суперечки з бізнесменом Ігррем Коломойським назвав себе "дебілом".

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Тимофій Милованов
Місце
Україна
Тег
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
тоесть фопы считают что сумасшедший процент налога должны отстегивать только работники так наз.госпредприятий и структур на стандартной схеме налогообложения,а они чисто символичекую сумму будут давать и все,..не ребята,если бороться ,то за десятину со всех видов доходов ,не зависимо от от форм собственности и деятельности.
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
зе -куманда...прахффесионалы, плять...
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Вирусная форма безумия. Хотя... скорее прикидываются.
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