Що робити, якщо запідозрили COVID-19: глава МОЗ дав відповідь

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов озвучив план дій в разі, якщо у людини погане самопочуття і виявлені симптоми коронавірусу (COVID-19).

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Як заявив він на брифінгу, краще за все заздалегідь підписати декларацію з сімейним лікарем, тим більше в умовах карантину ця система досить спрощена (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Максим Степанов

"Якщо ви себе дуже погано почуваєте, то звичайно у нас є екстрена медична допомога. Ви повинні зателефонувати в 103", – зазначив Степанов.

За його словами, в Україні існує чіткий алгоритм госпіталізації в умовах адаптивного карантину, в залежності від області, де це відбувається.

"Якщо заповненість ліжок більша 50%, то планова госпіталізація призупиняється. Якщо менша – госпіталізація відбувається за певним механізмом, з обов’язковим тестуванням на COVID-19… Тобто все це у нас повністю відпрацьовано", – додав глава МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Максим Степанов заявив, що головною причиною зростання кількості випадків зараження коронавірусом в Україні є недотримання людьми карантинних обмежень.

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