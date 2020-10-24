Що робити, якщо випадково зіпсували бюлетень: ЦВК дала інструкцію

Якщо ви випадково зіпсували бюлетень під час голосування на місцевих виборах-2020 в Україні, ви зможете обміняти його на новий.

Однак зробити це можна буде всього один раз, підкреслили в пресслужбі Центральної виборчої комісії.

Для того, щоб отримати новий бюлетень, необхідно лише написати заяву на ім'я члена виборчої комісії, який його видав.

Що робити, якщо випадково зіпсували бюлетень. ЦВК

Як повідомляв OBOZREVATEL :