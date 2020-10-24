Що робити, якщо випадково зіпсували бюлетень: ЦВК дала інструкцію

Якщо ви випадково зіпсували бюлетень під час голосування на місцевих виборах-2020 в Україні, ви зможете обміняти його на новий.

Однак зробити це можна буде всього один раз, підкреслили в пресслужбі Центральної виборчої комісії.

Для того, щоб отримати новий бюлетень, необхідно лише написати заяву на ім'я члена виборчої комісії, який його видав.

Як повідомляв OBOZREVATEL :