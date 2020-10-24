Що робити, якщо випадково зіпсували бюлетень: ЦВК дала інструкцію
Зіпсований бюлетень можна обміняти на новий
Зробити це можна лише один раз
Досить звернутися до члена комісії і написати заяву
Якщо ви випадково зіпсували бюлетень під час голосування на місцевих виборах-2020 в Україні, ви зможете обміняти його на новий.
Однак зробити це можна буде всього один раз, підкреслили в пресслужбі Центральної виборчої комісії.
Для того, щоб отримати новий бюлетень, необхідно лише написати заяву на ім'я члена виборчої комісії, який його видав.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
у ЦВК розповіли, що не можна робити на виборчій дільниці
Раніше Центрвиборчком опублікував відеоінструкцію про те, як заповнювати бюлетень на місцевих виборах
Також у ЦВК попередили, з яким паспортом не вийде проголосувати на виборах