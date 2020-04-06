Що робити, якщо вас зупинила поліція через карантин: юрист дав поради

З понеділка, 6 квітня, поліція може штрафувати громадян за прогулянку в парку або за відсутність маски в громадському місці, так як в силу вступило розпорядження Кабінету міністрів України, яке посилює карантинні обмеження. Однак, як з'ясувалося, є нюанси.

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У коментарі OBOZREVATEL юрист Дмитро Горлевой розповів, що потрібно робити якщо вас зупинила поліція за порушення карантинних заходів.

За його словами, в першу чергу варто з'ясувати у представника правоохоронних органів на підставі чого вас зупинили, і що конкретно ви порушили.

"В основному поліція зараз не намагається відразу виписувати протокол, спочатку обходяться попередженням, і якщо людина не чинить опір і виконує рекомендації, то все нормально", – говорить юрист.

Патрулювання вулиць comments.ua

Якщо до вас підійшли в парку, не варто панікувати, каже Горлевой: "Якщо поліцейський налаштований до вас нормально, ви можете спокійно пояснити, що нічого не порушуєте, а через парк йдете в аптеку, наприклад".

Навіть якщо поліцейський складе протокол, в якому пропише, що ви порушили постанову, так як нібито гуляли по парку, сам факт вашої прогулянки буде довести складно, сказав юрист.

"Що стосується заборони виходити на вулицю без маски, тут також діють закони, які не можуть перебити будь-які розпорядження. У нас є чіткі визначення, що у нас є громадськими місцем, і вулиця до цього переліку не належить. Тут є два варіанти, якщо до вас підійшла поліція, або ви надягнете маску і вирішете все мирно, або вони складуть протокол, який легко оскаржити в суді", – пояснив він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 6 квітня посилюються карантинні заходи для запобігання поширенню коронавірусу. Відтепер в громадських місцях запроваджено обов'язковий "масочний режим", а на вулицю не можна виходити без документів.

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