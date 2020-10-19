Що робити, якщо в лікарні вимагають гроші за лікування COVID-19: Ляшко дав пораду

Карина Бондаренко Суспільство 05:49, 19.10.2020

Якщо в державній лікарні вимагають заплатити за лікування від коронавірусної інфекції, потрібно звернутися на гарячу лінію Національної служби здоров'я України 16-77.

Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю "Радіо Свобода". Він підкреслив, що лікування від COVID-19 повністю фінансується державою.

За словами Ляшка, співробітники НСЗУ мають свої територіальні підрозділи, вони розглянуть всі випадки порушень і вирішать питання.

"Якщо хворий госпіталізований в стаціонар, в лікарні, у якій надається медична допомога хворим з коронавірусною хворобою, держава повністю покриває це лікування. Це так званий "ковідний пакет", на який Національна служба охорони здоров'я України укладає контракт з лікарнею і перераховує кошти", – пояснив головний санітарний лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, щоб проголосувати хворим коронавірусом в Україні на місцевих виборах-2020 на дому, необхідно подати заяву та медичну довідку про стан здоров'я в територіальну виборчу комісію.

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