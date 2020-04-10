Що робити, якщо українцям не дають результати тесту на коронавірус: МОЗ дало відповідь

Якщо лабораторія довго не дає результат проведеного тесту на коронавірус COVID-19, потрібно звертатися на гарячу лінію Кабінету міністрів.

Про це повідомив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Віктор Ляшко

"Якщо після забору матеріалу вам не дають через 3-4 дні результати тестування, необхідно телефонувати на гарячу лінію 0-800-505-201", – сказав він.

За словами Ляшка, сюди ж слід звертатися, коли вас безпідставно відмовляються перевірити на COVID-19.

"Кожен дзвінок щодо відмови від тестування розглядається в оперативному порядку. За минулу добу ми розглянули 11 таких звернень, за день до цього їх було 42", – зазначив головний санлікар.

Він додав, що кожне повідомлення опрацьовано безпосередньо з людиною, яка зверталася, із закладом, що відмовив у обстеженні, і з директором департаменту охорони здоров'я відповідної області.

Ляшко підкреслив, що стосовно кожного з дзвінків ухвалені певні рішення, зокрема й управлінські.

Як повідомляв OBOZREVATEL, щоб зробити тест на коронавірус в Україні, необхідно зв'язатися з сімейним лікарем або ж звернутися на гарячу лінію Національної служби здоров'я.