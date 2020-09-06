Що робити, якщо у вас підозра на коронавірус: МОЗ оновило алгоритм

Міністерство охорони здоров'я України оновило механізм надання допомоги пацієнту з підозрою на коронавірус (COVID-19).

Як повідомляє МОЗ у Facebook, за появи симптомів COVID-19 у пацієнта сімейний лікар зобов'язаний діяти за затвердженим алгоритмом і ухвалити рішення про подальше лікування хворого (щоб подивитися інфографіку, доскрольте до кінця сторінки).

Першим етапом є звернення до свого сімейного лікаря. Після цього той проконсультує по телефону і вирішить, чи необхідна госпіталізація. За потреби приїде до пацієнта.

Далі можливий виклик мобільної бригади, яка візьме у хворого зразки для тесту на коронавірус. Після отримання результатів тесту в разі підтвердження COVID-19 передбачено надання медичної допомоги в амбулаторно-поліклінічних умовах з активним наглядом хворого.

У разі, коли пацієнт не має свого сімейного лікаря (не підписував декларацію з відповідним фахівцем), можна зателефонувати на обласну гарячу лінію з питань коронавірусу.

У разі підвищення температури вище за 38 градусів, яка погано піддається корекції, необхідно телефонувати на номер 103.

Алгоритм допомоги пацієнту з підозрою на коронавірус Facebook Міністерства охорони здоров'я України

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 6 вересня в Україні офіційно підтверджено 135 894 випадки коронавірусної інфекції. З них 2107 – виявлено за минулу добу.