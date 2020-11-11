Що робити, якщо у вас коронавірус і немає декларації: алгоритм дій

Анна Паскевич Суспільство 16:23, 11.11.2020 Оновлено: 16:43, 11.11.2020

Якщо людина підозрює в себе коронавірус, але декларацію з сімейним лікарем у неї не укладено, необхідно телефонувати на регіональну гарячу лінію, гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я за номером 0 800 505 201 або Центру громадського здоров'я за номером +38 044 425 43 54.

Також можна зателефонувати до контакт-центру Кабінету міністрів за телефоном 1545, рекомендує Національна служба здоров'я України.

Оператор гарячої лінії, на яку ви зателефонували, вкаже подальший алгоритм дій. Також у НСЗУ рекомендують записати і мати під рукою:

  • номер телефону реєстратури медустанови, у якій ви вибрали свого лікаря;

  • мобільний сімейного лікаря або терапевта;

  • номер гарячої лінії з питань коронавірусної інфекції в області.

Гарячі лінії COVID-19 в областях
сайт Міністерства охорони здоров'я України

Крім того, у відомстві радять перевірити наявність номерів телефонів, за якими можна звернутися по допомогу й консультацію, у батьків, бабусь, дідусів та інших літніх родичів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як зробити безкоштовний тест на коронавірус. Якщо пацієнт підозрює в себе хворобу, йому необхідно зателефонувати (а не йти на прийом) сімейному лікарю.

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