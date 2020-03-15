Що робити українцям, які опинилися за кордоном на відпочинку: як повернутися в Україну

У рамках карантинних заходів на фоні поширення в світі пандемії коронавірусу, більшість країн перекрили кордони на в’їзд і виїзд. До того ж не тільки для іноземців – заборонили покидати території навіть власним громадянам.

Через це багато українців, які перебувають за кордоном у відпустці, короткостроковому відрядженні або з іншою метою не розуміють, як повернутися додому. Про те, що для цього потрібно зробити, повідомляє ТСН.

Як повернутися в Україну громадянам, які перебувають за кордоном?

Як відомо, від 17 березня о 00:00 за київським часом до 3 квітня Україна тимчасово закриває міжнародне регулярне пасажирське сполучення. Також у цей час будуть закриті пункти пропуску через державний кордон для залізничного та автобусного сполучення.

Водночас усіх українців та іноземців, які мають право на постійне чи тимчасове проживання в Україні, перебувають за кордоном у короткостроковому відрядженні, відпустці чи на відпочинку, закликають повернутися до України до 17 березня.

Якщо ж не вдається це зробити, зареєструйтеся у спеціальній системі ДРУГ Міністерства закордонних справ України. До неї потрібно ввести свої дані й повідомити МЗС і всім закордонним дипломатичним установам про своє перебування у тій чи іншій країні. У разі термінової необхідності в період обмежень, списки для повернення громадян України додому будуть формуватися зокрема й із використанням даних цієї системи.

Тим же, хто не встигне цього зробити з об'єктивних причин (неможливість придбати квитки на рейси, поважні особисті обставини тощо), МЗС рекомендує звернутися до українського посольства чи консульства у вашій країні перебування за телефоном гарячої лінії на офіційній сторінці, електронною поштою чи на їхніх сторінках у соцмережах.

Варто зауважити, що згідно з домовленістю між МЗС України та українськими мобільними операторами, дзвінки із мобільних телефонів у роумінгу на гарячу лінію МЗС безкоштовні.

У відомстві переконують, що докладуть усіх зусиль, аби допомогти тим, хто потребує терміново повернутися в Україну до завершення періоду обмежень, приїхати додому.

Зазначається, що актуальна інформація надаватиметься на регулярній основі через усі офіційні канали комунікації, а також закордонні дипломатичні установи.

Як працюватимуть пункти пропуску?

Згідно з рішенням Кабміну, поки продовжують працювати 123 пункти пропуску. Водночас 107 припиняють роботу до 3 квітня.

Повний перелік закритих пунктів пропуску, а також тих, у яких припинено пішохідне сполучення, можна знайти на сайті Кабінету міністрів України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українських туристів, які відпочивали в двох готелях на курортах Шарм-ель-Шейх і Хургада (Єгипет) із підозрою на коронавірус відправили на карантин.

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