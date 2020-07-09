Що робити українцям після повернення із "червоної зони": озвучено алгоритм

Громадяни, які повертаються в Україну із країн "червоної зони", мають пройти обов'язкову самоізоляцію за допомогою додатку "Дій вдома".

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Вона триває 14 днів, проте існує можливість пройти тест на коронавірус і не самоізольовуватись. Про це розповів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час брифінгу.

Він зазначив, що зробити ПЛР-тест можна в будь-якій приватній лабораторії, яка акредитована Центром громадського здоров'я.

"У разі негативного тесту лабораторія відразу повідомляє в ЦГЗ і автоматично в додаток "Дій вдома", і ця людина припиняє самоізоляцію. Важливо, щоб під час здачі тесту було надано відповідний номер телефону", – наголосив Степанов.

Як писав OBOZREVATEL раніше, київський лікар сказав, що COVID-19 не становить страшної небезпеки, адже у багатьох заражених хвороба протікає в легкій безсимптомній формі.