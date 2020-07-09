Що робити українцям після повернення із "червоної зони": озвучений алгоритм
Самоізоляція після повернення з "червоної зони".
Громадяни, які повертаються в Україну із країн "червоної зони", повинні пройти обов'язкову самоізоляцію за допомогою додатку "Дій вдома".
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Вона триває 14 днів, проте існує можливість пройти тест на коронавірус і не самоізолюватись. Про це розповів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час брифінгу.
Він зазначив, що зробити ПЛР-тест можна в будь-якій приватній лабораторії, яка акредитована Центром громадського здоров'я.
"У разі негативного тесту, лабораторія відразу повідомляє в ЦГЗ і автоматично в додаток "Дій вдома", і ця людина припиняє самоізоляцію. Важливо, щоб при здачі тесту було надано відповідний номер телефону", – підкреслив Степанов.
Як писав OBOZREVATEL раніше, київський лікар сказав, що COVID-19 не представляє страшну небезпеку, адже у багатьох заражених хвороба протікає в легкій безсимптомній формі.