Що потрібно робити після повернення з країн 'червоної зони': у МОЗ пояснили

Українці, які повертаються зі країн, де багато хворих на коронавірус (COVID-19), повинні по прильоту встановити додаток "Дій вдома" і пройти ПЛР-тест.

Про це в ефірі 1+1 розповіді глава МОЗ України Максим Степанов, пояснивши алгоритм повернення наших громадян з "червоних зон".

"Чітко прописано алгоритм, що роблять люди, які прилітають з червоної зони. На прикордонній службі вони повинні встановити додаток "Дій вдома", для зручності наших громадян ми ввели додаткову опцію – зробити ПЛР-тест, перелік лабораторій є на сайті Міністерства охорони здоров'я. Відразу ця інформація передається в поліцію, і людина знімається з контролю в додатку "Дій вдома", – розповів міністр.

При цьому Степанов сказав, що аеропорт "Бориспіль" МОЗ не належить, тому вони не можуть контролювати людей, які прибувають з-за кордону.

"Аеропорт "Бориспіль" нам не належить. Це інше підпорядкування. МОЗ визначає перелік країн, які увійшли в червону або зелену зону. Там дуже чіткий показник по захворюваності, рівня активних хворих. Ми потім даємо відповідь на цю інформацію після визначення. Далі є інші служби , які відповідають", – додав чиновник.

Як сказав OBOZREVATEL, міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "червоної" і "зеленої" зон в зв'язку з пандемією COVID -19.