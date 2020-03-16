Що потрібно їсти, щоб протистояти коронавірусу: лікар з Іспанії назвав дієту

Для того, щоб захистити свій організм від можливого потрапляння коронавірусу COVID-19, потрібно взяти за основу принципи середземноморської дієти і включити в свій раціон більше фруктів, овочів і зелені.

Про це заявив Хосе Мануель Фернандес Гарсіа з Іспанського суспільства лікарів загального профілю та сімейних лікарів (SEMERGEN), передає інформаційний ресурс "Новости Испании на русском". Він підкреслив, що ці продукти є антиоксидантами і багаті мікроелементами необхідними для побудови міцного імунітету.

Він порадив з'їдати щодня по п'ять овочів і фруктів, а також приймати в їжу цільнозернові і неочищені (нерафіновані) продукти.

Також бажано хоча б раз на тиждень їсти м'ясо і рибу. Риба краще, зазначає Фернандес, а якщо вже обирати м'ясо, то краще птицю. Два-три рази на тиждень слід вживати бобові (будь-які). Також, за словами доктора, бажано вживати молочні продукт: сири, йогурти, молоко.

Одним з базових продуктів має стати хороша оливкова олія. Нею можна покращувати смак страв, а також використовувати для смаження.

А кількість солі краще обмежити – не більш як 5 грамів в день. Цукру ж просто варто їсти якомога менше. Причому це стосується солодощів, випічки, солодких напоїв та інших цукровмісних продуктів.

Як зазначив експерт, правильну дієту найкраще підкріпити правильним способом життя: рухатися не менше 30 хвилин в день і повноцінно відпочивати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з'ясували, що люди, які вилікувалися від коронавірусу COVID-19 можуть страждати від погіршення функції легень і задухи при швидкій ходьбі.

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