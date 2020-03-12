Що означають візерунки на килимах з СРСР: розкрито секрет

Знамениті радянські килими, який були в кожному будинку в СРСР, можна було замовити в каталозі Внешпосилторга. Їх привозили з союзних республік і навіть з-за кордону.

Про це сказано в статті на pikabu.ru. Наприклад, з Азербайджану можна було замовити килими "Казах", "Карабах" і навіть "Кубу". Із закордонних можна було вибрати собі болгарський килим або навіть килим з НДР.

Звичайні люди доступу до такого каталогу не мали, і десь якось купити хоч якийсь килим було вже великою удачею. Тому вони і самі часто не знали, з чого він, і що на ньому зображено.

До слова, в каталозі можна було знайти і опис малюнків на килимі. Так, наприклад, в описі до вірменським килимах йдеться, що "моделі" "Єреван" і "Иджеван" з'явилися після вивчення традиційних вірменських мініатюр. І головний мотив цих килимів – квітка лотоса, а вже на його стилізованих пелюстках зображували стилізованих тварин, бутони і стебла.

Туркменські килими прикрашали ромбами, які називаються "гель". Тобто, всі ці малюнки були традиційними. Їх придумували зовсім не радянські люди. Класичні національні візерунки брали і для килимів ручної роботи, і для машинних.

Дуже часто в центрі килима знаходився "медальйон", і він символізував сонце. Цікаво, що це спочатку був іранський мотив, який в СРСР теж взяли на озброєння. А ще на килимах могли зустрічатися нескінченні лінії, які завивали в різні боки, вони називаються еслім, і це перський мотив. Геометричні візерунки теж могли позначати стилізованих тварин або рослини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше була знайдена причина, чому в СРСР двері в квартирах відкривалися тільки всередину.

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