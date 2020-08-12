Що означав сленг молоді в СРСР: "хиляти по бродвею" і "шузи на каші"

У спілкуванні молодь в СССР часто використовувала сленг.

У Радянському Союзі існували свої субкультури, популярні течії і модні слова, якими спілкувалося молоде покоління. Зокрема, у радянської молоді у віці від 12 до 22 років особливий соціальний діалект сформувався у 1960-1980-х роках.

Так молодше покоління намагалося протиставляти себе старшому, виділитися на фоні інших, а дехто у такий спосіб виступав проти системи. Про найпопулярніші сленгові вирази СРСР пише KrasnodarMedia.

"Cленг був невід'ємною частиною життя радянської молоді. Новомодні слова ставали популярними і загально використовуваними. Так, наприклад, у 1960-ті роки популярним було слово "котли". Звичайно, нічого спільного з масивним устаткуванням тут немає. Це всього лише наручний годинник, який легко вміщається на зап'ясті", – йдеться в повідомленні.

Серед інших популярний сленгових слів у розмовах радянської молоді виділялися такі:

"хиляти" – так людину звали прогулятися;

"бродвей" – у СРСР так називали головну вулицю будь-якого міста;

"шузи на каші" – взуття на товстій підошві з білого синтетичного каучуку;

"шнурки в склянці" – таким словосполученням радянські підлітки давали зрозуміти, що батьки зараз перебувають вдома, іншими словами – вечірка скасовується;

"совпаршив" – таким спотворенням молодь позначала всі речі, зроблені в СРСР;

"музика на кістках" – означає танці під музику, записану на рентгенівських знімках.

Варто зазначити, що за радянських часів вінілові платівки вважалися незвичайною розкішшю, купити їх було практично неможливо, а вартість доходила до місячної зарплати. Тому молодь викручувалася як могла.

Наявністю сленгу в СРСР часто відрізнялася мова панків

Як відомо, 1970-ті роки СРСР стали часом розквіту культури панку. Тоді було модно відростити собі шикарний "хаєр". Так молоді люди позначали довгу шевелюру. Якщо ж така зачіска набридала, то "хаєр" можна було "попиляти", тобто підстригти.

У разі, якщо "шнурків у склянці немає", підлітки збиралися у когось на квартирі та "дринчили до самої крейзи", що означало напиватися до нестями. Але водночас побоювалися, щоби "поліс" не прийшла – так було прийнято називати поліцію.

Зазначається, що слова "стрьоматися" і "стібатися", які можна почути серед молоді й сьогодні, теж прийшли з часів СРСР. Як і, наприклад, "сістер" або "обламатися".

Ще декілька популярних сленгових слів радянської молоді: "праска" – фарцовщик або спекулянт, який скуповує у іноземців речі та валюту, а також "система" – так називали всіх неформалів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як розважалася молодь у СРСР. Наприклад, у ті часи молоді люди любили дивитися діафільми і лікуватися косметичним приладом "Ромашка".