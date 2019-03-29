Що не можна робити в день Теплого Алексія: звичаї та прикмети

У суботу, 30 березня, православні християни відзначають свято святого Алексія.

У народі ця дата відома також як "Теплий Олексій", "водотік", "пролий глечик", "з гір вода", "з гір потоки". У католицькій традиції свято випадає на 17 липня.

Історія

За християнськими переказами, Алексій народився у IV столітті в Римі у знатній і багатій родині. Одного разу в храмі йому привиділося, як помирає його мати і її ховають. Він побажав вимолити у Бога її життя.

Для цього святий відрікся від будинку й у вечір свого весілля покинув колишнє життя. Він залишив батьків та молоду дружину, роздав усі свої заощадження, ставши аскетом. 17 років Алексій провів у місті Едессі при храмі Пресвятої Богородиці, де щоночі молився і щодня просив милостиню.

Святий Алексій

Народні звичаї

У християн багатьох народів шанується святий Алексій, а свято "Теплого Олексія" особливо. У церквах проходять богослужіння, люди моляться святому про гарну теплу погоду і добрий врожай.

Із цього дня вважається, що зима остаточно йде, а весна повноправно входить у свої права, починається справжнє весняне тепло.

Передостанній день березня найчастіше видавався теплий, тому люди виносили на вулицю для загартовування картоплю, приготовану для посадки, готували і змащували віз, чинили садовий і городній інвентар.

Всю домашню роботу намагалися переробити протягом дня, бо ввечері слід зібратися разом за сімейним столом і проводити зиму.

У день "Теплого Олекси" особливе значення приділяли березі, збирали березовий сік, вважаючи, що в це свято він володіє особливою силою та енергією. Збирали також березові бруньки, які використовували для приготування лікувального чаю, настоянок, загоювальних бальзамів.

Ілюстрація pexels.com

Що не можна робити на Олексія Теплого?

Люди вірили, що не можна планувати далеку дорогу, а то не буде в ній щастя.

Не можна шити, в'язати, прати та займатися важкою фізичною працею.

Жінкам, у яких маленька дитина, не можна виносити з дому хліб або гроші, тому що можна "віддати долю дитини".

Не можна сідати в сани — всі мрії і бажання не здійсняться.

Прикмети на 30 березня

Якщо Олексію 30 березня помолитися, то багато меду буде.

На ліщині сережки з'явилися — значить, зимі кінець, можна садити мак, редиску, квіти.

Тепло на Олексія — рік буде врожайним.

Якщо погода 30 березня прохолодна, то весна буде пізньою.

Багато талої води — буде не тільки хороший сінокіс, а й багатий урожай.

Ілюстрація pexels.com

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