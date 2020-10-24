Що не можна робити на виборчій дільниці: ЦВК опублікувала попередження

Карина Бондаренко Суспільство 08:43, 24.10.2020

У неділю, 25 жовтня, в Україні відбудуться місцеві вибори-2020. Під час голосування на виборчій дільниці необхідно бути обережними у своїх діях, щоб не порушити закон.

Центральна виборча комісія на своїй сторінці в Facebook опублікувала попередження для українців і перелік дій, заборонених у приміщенні для голосування (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, на виборчій дільниці заборонено:

  • Фотографувати бюлетень і робити відеофіксацію

  • Виносити бюлетень за межі приміщення для голосування і передавати його іншим особам

  • Приносити символіку політичних партій або кандидатів

Крім того, не можна малювати на виборчому бюлетені, оскільки його визнають недійсним.

Що не можна робити на виборчій дільниці.
ЦВК

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