Що не можна робити на виборчій дільниці: ЦВК опублікувала попередження

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
6,9 т.

  • Заборонено фотографувати бюлетень

  • Також не можна виносити його з дільниці і передавати іншим людям

  • Карається наявність символіки політичних партій та кандидатів

Місцеві вибори в Україні

У неділю, 25 жовтня, в Україні відбудуться місцеві вибори-2020. Під час голосування на виборчій дільниці необхідно бути обережними у своїх діях, щоб не порушити закон.

Центральна виборча комісія на своїй сторінці в Facebook опублікувала попередження для українців і перелік дій, заборонених у приміщенні для голосування (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, на виборчій дільниці заборонено:

  • Фотографувати бюлетень і робити відеофіксацію

  • Виносити бюлетень за межі приміщення для голосування і передавати його іншим особам

  • Приносити символіку політичних партій або кандидатів

Крім того, не можна малювати на виборчому бюлетені, оскільки його визнають недійсним.

Що не можна робити на виборчій дільниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

УкраїнаМісцеві вибори в Україні 2020вибори в УкраїніЦВК