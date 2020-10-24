Що не можна робити на виборчій дільниці: ЦВК опублікувала попередження
Заборонено фотографувати бюлетень
Також не можна виносити його з дільниці і передавати іншим людям
Карається наявність символіки політичних партій та кандидатів
У неділю, 25 жовтня, в Україні відбудуться місцеві вибори-2020. Під час голосування на виборчій дільниці необхідно бути обережними у своїх діях, щоб не порушити закон.
Центральна виборча комісія на своїй сторінці в Facebook опублікувала попередження для українців і перелік дій, заборонених у приміщенні для голосування (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Так, на виборчій дільниці заборонено:
Фотографувати бюлетень і робити відеофіксацію
Виносити бюлетень за межі приміщення для голосування і передавати його іншим особам
Приносити символіку політичних партій або кандидатів
Крім того, не можна малювати на виборчому бюлетені, оскільки його визнають недійсним.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
раніше Центрвиборчком опублікував відеоінструкцію про те, як заповнювати бюлетень на місцевих виборах.
Також в ЦВК попередили, з яким паспортом не вийде проголосувати на виборах.