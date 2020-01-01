Що не можна було згадувати на Новий рік: 5 заборонених бажань

Не всі бажання, які ми промовляємо про себе під бій курантів у Новий рік, однаково "правильні". Деякі з них просто не можна загадувати, оскільки вони можуть залучити негатив.

Пропонуємо перевірити, чи було у вашому бажанні щось із "забороненого". Список того, що не варто загадувати в період новорічних свят, раніше опублікував "Рамблер".

Отже, першим пунктом у ньому згадується любов конкретної людини. Зазначається, що навіть Джин із Аладдіна не міг змусити когось закохатися у казковій історії. Тому, побажайте собі просто взаємного кохання. Можливо, долею вам вже визначена набагато краща людина, ніж та, про яку мрієте.

Деякі бажання можуть притягнути негатив

Не можна бажати в новий рік набуття конкретної суми грошей. Адже, загадуючи, умовно, отримання мільйона гривень, ви також обмежуєте можливості Всесвіту.

Також виключіть зі своїх бажань частку "не". Якщо вам чогось дуже хочеться, то сформулюйте фразу в позитивному ключі.

Водночас загадувати краще те, що стосується особисто вас, адже немає гарантії, що людина, яку ви згадуєте в своєму бажанні, хоче того ж.

І нарешті, у жодному разі не бажайте зла. Навіть якщо сильно хочеться комусь насолити, забудьте про помсту. Це навряд чи здійсниться, а ось ви лише можете накликати на себе біду. Адже ефект бумеранга ніхто не відміняв.

В іншому ж дайте волю фантазії й не забувайте, що думки матеріальні. І тоді ваші найпрекрасніші мрії обов'язково здійсняться.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як загадати бажання на Новий рік Щура, щоб залучити магію.

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