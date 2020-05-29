Що можна робити пенсіонерам на карантині: глава МОЗ уточнив вимоги

Тимур Григоренко Суспільство 11:06, 29.05.2020 Оновлено: 11:06, 29.05.2020

Українці, які перебувають в групі ризику, не можуть з 1 червня виходити на роботу через карантинні обмеженя. До такої групи належать люди старше 60 років.

Однак є винятки, при яких люди похилого віку можуть покинути самоізоляцію до 22 червня. Про це на брифінгу в п'ятницю, 29 травня, розповів глава МОЗ Максим Степанов.

Карантин в Україні

"Це стосується людей, що працюють в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, об'єктах критичної інфраструктури або в сфері забезпечення життєзабезпечення: водопостачання, електроенергетика та інше. Повний перелік встановлений Кабміном" – пояснив міністр.

Степанов підкреслив, що інші люди пенсійного віку зобов'язані перебувати на самоізоляції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко розповів, що карантин в Україні продовжать до 22 червня. У той же час він буде істотно ослаблений.

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