Що було з церквою в СРСР: шпигуни ЦРУ відкрили таємницю

Вважається, що радянська влада та релігія були двома взаємовиключними явищами: в СРСР не віталася віра в Бога, спочатку людям забороняли ходити до церкви і проводили її антипропаганду.

Всі ці факти фіксувала американська розвідка. Про те, що шпигуни ЦРУ починаючи з 1950-х років доповідали про релігію в Союзі, пише "Наш Київ" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Отже, в квітні 1955 року агенти ЦРУ заявляли, що радянський уряд з моменту свого створення проводив безперервну антирелігійну кампанію. Народ все ще залишався глибоко віруючим, однак всі конфесійні групи перестали надавати активний опір діям влади.

Мітинг дітей проти Різдва і ялинки, 1929 рік moe-belgorod

До того, у 1930-х спостерігалися невеликі протистояння на півдні країни, але всі їх успішно припинили. В 1930-1945 роках церковне майно розграбували: крім вівтарів та ікон не залишилося нічого. Більшість же церковних будівель використовували для інших цілей, куполи зруйнували, а дзвони і хрести демонтували.

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"Згідно з перспективним планом гонінь, радянський уряд планував повністю викорінити релігію. Але зробити це не виходило, оскільки під час Другої світової війни навіть атеїсти стали просити Бога про допомогу в боротьбі з ворогом. Політбюро було змушене менше переслідувати церкву, але спробувало змусити її служити урядовим цілям, тобто собі ж на благо", – йдеться в повідомленні, зазначаючи, що в такий спосіб релігійний контроль в СРСР став потроху слабшати.

Віряни моляться під час війни Life

Однак уже в 1953-1954 роках радянський уряд знову посилив переслідування церкви. Оскільки під час війни дуже багато людей "вдарилися в релігію". Навіть члени компартії хрестили своїх дітей у церкві, високопоставлені партійні чиновники відвідували служби, а члени комсомолу вінчалися в храмах.

Зруйнована в 1928-1936 роках Десятинна церква в Києві kyda.kiev.ua

Тоді антирелігійна пропаганда відновилася, проте не з такою силою, як раніше. Водночас до неї залучили й священників.

Так, за даними шпигунів ЦРУ, в 1950-х роках 99% всіх священнослужителів були завербованими агентами КДБ або МВС. Зазначалося, що після жителі сіл почали ходити в церкви тільки коли дозволяли обставини. У той же час у великих містах парафіяни відвідували храми регулярно і більше спілкувалися зі священниками.

Антирелігійна кампанія в СРСР lottov.ru

З кожним роком кількість вірян у СРСР росла. Членам компартії вірити в Бога як і раніше заборонялося, але загалом терпимість до релігії була дуже вигідна для радянського уряду.

"Під час війни церква "підігріла" патріотизм, вихваляючи вождя і військові зусилля, і парафіяни були впевнені, що після війни життя покращиться. Тому уряд всіляко підкреслював, що він не переслідує релігію, а діє тільки проти ворогів народу, які ховаються за церквою", – констатує видання.

Антирелігійна кампанія в СРСР hdwon.cam

Антирелігійна кампанія в СРСР fotostrana.ru

Антирелігійна кампанія в СРСР daily-newspaper.ru

Антирелігійна кампанія в СРСР tayni.info

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