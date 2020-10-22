Так, друзі, тут є цікава тема про те, що заборонялося і що було "не можна" в радянській сім'ї. Фанати СРСР звичайно скажуть, що це все неправда, що зараз живеться погано, а ось тоді-то було ого-го! Але правда полягає якраз у зворотному - саме в СРСР людям було багато всього "не можна" - в радянській сім'ї "не було сексу", люди не могли обирати майбутнє для своїх дітей і займатися самореалізацією, пише популярний білоруський блогер Максим Мирович в Facebook.

Отже, в сьогоднішньому пості - обсужадем, що не можна було в радянській сім'ї.

1. Дружина не могла бути главою сім'ї.

Незважаючи на деклароване "рівноправ'я статей", жінка в СРСР не могла бути главою сім'ї в повному розумінні цього слова. Сім'я, в якій жінка брала на себе провідну роль, вважалася якийсь "не такий", а чоловік вважався безхребетною ганчіркою, підкаблучником і заслуговував всякого осуду. Втім, нерідко так воно і було - серед чоловічого населення в СРСР був сильно поширений алкоголізм, і нерідко весь тягар заробляння грошей / ведення домашнього господарства / виховання дітей навалювалося на тендітні жіночі плечі.

При цьому в Європі в ті ж роки (де жінки мали реальну рівноправність) ситуація, коли жінка є главою сім'ї, вважалася цілком нормальною і суспільство цілком спокійно ставився до такого.

2. Не можна було наймати прислугу.

В СРСР навіть більш-менш забезпечена родина не могла наймати собі прислугу, щоб та прибирала будинок і вела домашнє господарство - це чомусь вважалося "експлуатацією", хоча чим така "експлуатація", за яку платять хороші гроші, відрізняється від звичайної роботи на заводі, ніхто виразно пояснити не міг. Загалом - радянським сім'ям доводилося робити всю хатню роботу самостійно.

На Заході в ту ж епоху давно існував нормальний ринок домробітниць - які за помірну плату стежили за вашим будинком, при бажанні готували обід і так далі - для того, щоб люди могли більше часу присвячувати собі. Інакше навіщо тоді взагалі заробляти гроші?

3. У радянській сім'ї не було сексу.

Ну, тобто технічно він звичайно був, але в суспільній культурного життя його саме що "не було". У радянських фільмах не було ні натяку на хоч якусь еротичність, не було навіть таких цілком невинних кадрів, як жінка наприклад сідати до чоловіка на коліна і обіймає його. У радянському кінематографі "відносини" позначалися так - спершу хлопець з дівчиною ходять з прямими спинами між берізок, тримаючись за ручки і розмовляючи про майбутнє комунізму, а потім відразу ж виходять з пологового будинку, виносячи в пелюшках бадьорого і рум'яного тримісячного малюка.

Тема сексу старанно витіснялася, табуювалася і замовчувалася. Трахатись радянська сім'я мала в повній темряві, під ковдрою, в одній позі і не більше двох хвилин, а про таку річ, як наприклад жіноча сексуальність і жіночий оргазм взагалі ніхто ніколи не говорив - жінка в кращому випадку повинна була "просто задовольняти чоловіка" .

Сюди ж можна віднести і повна відсутність в совку сімейних психологів і взагалі фахівців з проблем відносин - саме тому багато совкові сім'ї роками лаялися і лаються на одну і ту ж тему, десятиліттями не вміючи вийти із замкнутого кола конфлікту.

Думаю, не варто й згадувати, що на Заході ситуація була кардинально іншою, і це стало особливо помітно, коли впав "Залізна завіса" - в колишній СРСР, немов потік води по сполучених посудин, хлинула еротична література, фільми та інше подібне, що було одночасно і цікаво, і незнайоме для колишніх радянських громадян.

4. Не можна було вибрати освіту для дітей.

Ринку приватної освіти в СРСР просто не існувало - всі діти були зобов'язані ходити в звичайну радянську школу (інших просто не було), де їм з самого раннього дитинства починали вливати в вуха радянську пропаганду з розповідями про старого Крупського та іншу муть. Зрозуміло, можна було говорити дітям вдома, що це все неправда - але пропаганда все одно в якійсь мірі діяла і залишала в свідомості свій слід. Можна сказати, що радянська держава в якомусь сенсі "забирало" дітей у батьків, не даючи їм права вибрати своїм дітям майбутнє.

Думаю, не варто говорити, що на Заході все було інакше - існувало безліч приватних шкіл і коледжів, які, по-перше, проходили атестацію на якість освіти, а по-друге - конкурували один з одним за дітей, пропонуючи різні цікаві програми. Зрештою, багаті сім'ї могли дозволити собі навчати дітей вдома - до них просто приходили викладачі і вели уроки.

5. Люди не могли займатися самореалізацією.

Фанати СРСР часто люблять розповідати про те, які прекрасні фільми і книги були в СРСР, при цьому забуваючи відповісти на одне просте запитання - а навіщо, власне, ось це все? Навіть якщо уявити, що в СРСР справді видавалися хороші книги, які вчили мислити, думати і розвиватися (що, зрозуміло, не так), хочеться запитати - а толку? В СРСР людина зовсім нічого не міг вдіяти з етмі знаннями - вони не покращували його життя, не робили його багатшим, не приносили щастя його близьким - він міг хіба що безцільно збирати-розбирати радіоприймачі та знаходити все нове застосування для дивовижною синьої ізоляційної стрічки.

Подивіться навколо себе - на стіни, на підлогу, на стелю. Все, що ви бачите навколо, що стоїть у вашій кімнаті і чим ви користуєтеся, читаючи цей пост - все було створено людьми, і на 99% було винайдено не в СРСР. У Союзі винаходили тільки щось військово-космічне, начебто який-небудь "відстібним залупи для згоряння в верхніх шарах атмосфери". Все інше було створено в інших країнах - і винахідники тих чи інших корисних речей ставали там багатими людьми.

Навіть така ситуація, коли сім'я просто наполегливо працює років до 50, заробляє капітал, а потім ще років 30 або навіть 40 насолоджується життям, живучи на відсотки і путешествуюя - в СРСР була абсолютно неможлива. Ні про яку самореалізації в СРСР не було й мови - більшість працювала на нудних і нецікавих роботах, а другу половину життя "доживало" на мізерну пенсію ...

Такі справи.

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