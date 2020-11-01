Щеплювати від COVID-19 можуть різними вакцинами кілька разів на рік – лікарка

Щеплення від коронавірусу може бути необхідне кілька разів на рік вакцинами, що матимуть різний склад.

Про це під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV розповіла лікарка-інфекціоністка Євгенія Менжуліна. "Коронавірусна інфекція дуже змінлива, вона має певні особливості, і сказати, що одна вакцина буде працювати на декілька років, неможливо. Не виключено, що треба буде робити щеплення декілька разів на рік", – сказала вона.

Лікарка припустила, що ці вакцини відрізнятимуться за складом і структурою.

"Ми стикнулися з вірусом, який для нас невідомий взагалі. Світова спільнота ще не може дійти до єдиного розуміння, чим лікувати коронавірус і чи потрібна взагалі вакцина від коронавірусу", – зауважила медичка.

"Зараз це наука в живому часі. Достеменно ми не знаємо властивостей коронавірусу. Ми стикаємося з новими й новими проявами захворювання у дітей і у дорослого населення", – наголосила вона.

Як писав OBOZREVATEL, головний інфекціоніст Сполучених Штатів Ентоні Фаучи заявив, що у США вакцина від коронавірусу може з'явитися до кінця 2020 року.