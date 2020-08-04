Щеплення від грипу допоможе з COVID-19: лікарка пояснила ефект

Щеплення від сезонного грипу дозволить уникнути критичних ускладнень в разі захворювання на коронавірус.

Про це в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла лікарка-імунологиня, докториня медичних наук, професорка Алла Волоха. "Може бути одночасно інфікування і на грип, і на коронавірус, і це, звичайно, може істотно погіршити ситуацію, в цьому сенсі вакцинація від грипу знижує ризик", – підкреслила вона.

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За словами медички, по-перше, в період сезонного загострення гострих респіраторних захворювань щеплення від грипу дозволить швидше діагностувати коронавірусну хворобу – при появі характерних симптомів "у разі вакцинації ми можемо бути точно впевнені в тому, що хворіємо не на грип", – пояснила вона.

По-друге, вакцинування від грипу дозволить уникнути небезпечного поєднання грипу та коронавірусу і не допустити важких ускладнень, "реанімаційних ситуацій".

Крім того, медичка звернула увагу на те, що захисні маски, що застосовуються під час карантину, будуть знижувати ризик зараження не лише на грип та коронавірус, а й інші респіраторні інфекції.

Повну версію бліц-інтерв'ю з Аллою Волохою скоро читайте на OBOZREVATEL .

Як писав OBOZREVATEL, головний державний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, що вакцинація проти грипу не допоможе стовідсотково уникнути інфікування COVID-19, але при цьому убезпечить людину від подвійного зараження цими вірусами.