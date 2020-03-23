Щеня-зірка Instagram у калюжі крові налякало мережу: розв'язка виявилася несподіваною. Фото

Щеня коргі по кличці Кенді налякавло соцмережі "кривавим" фото, коли з'їло екзотичний фрукт пітайя та заснуло на підлозі.

Спляче щеня на знімку виглядало так, немов лежить в калюжі крові, що навіть Facebook приховав фото, пише Medialeaks.

Відомо, що щеня Кенді проживає в у сім'ї з В'єтнаму. У домашнього вихованця навіть є своя сторінка в соціальних мережах, де його господарі викладають різні фото.

Щеня Кенді в "калюжі крові"

Так 20 березня господарі Кенді були дуже налякані, коли повернувшись додому, застали цуценя лежачим на підлозі в неприродній позі посеред кривавих плям. Але незабаром все з'ясувалося і розв'язка "кривавої" драми була щасливою.

Щеня Кенді

Виявилося, що пес з'їв фрукт, який мав червону м'якоть, а після забрудненим заснув на підлозі. Господарі опублікували фото з собакою в соцмережі, яке також спершу налякало користувачів.

Щеня Кенді

Щеня Кенді

Facebook закрив фото з цуценям

Як повідомляв OBOZREVATEL, користувачів мережі підкорили, заодно викликавши серед них суперечки, милі фотографії маленького пухнастиків, схожого одночасно на декількох тварин

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